Habrá habido épocas que haya sido así, de la misma mamera que las habrá habido que no. Lo de que “cualquier tiempo pasado fue mejor” no deja de ser un dicho recurrente que se utiliza para menospreciar el presente. Y todo porque le dio por escribirlo a Jorge Manrique en las “Coplas a la muerte de su padre Don Rodrigo”, que, por cierto, se publicaron por primera vez a finales del S.XV en Zamora.

Pero no debemos olvidar que, en el verso anterior de la misma estrofa, también decía “como a nuestro parecer”. Y su parecer en aquel momento no pasaba por una felicidad extrema ya que estaba afectado por la pérdida de un ser tan querido como la de su propio padre. Así que si nos quedáramos solo con una parte de la estrofa sería algo así como sacar las cosas de contexto.

Ni todo el pasado fue mejor, ni todo el presente lo será tampoco para quienes vengan detrás de nosotros. Entre otras cosas porque dependerá de quien afirme tal cosa. El tiempo pasado sería mejor para quienes vivían a cuerpo de rey sin pegar un palo al agua, y en el momento presente necesitan currar para buscarse las habichuelas. También sería mejor para el señor feudal que, entre otros muchos derechos, gozaba del de “pernada”. Y no menos para aquellos otros que decían aquello de “no sabe usted con quien está hablando”, amedrentando a su interlocutor, especialmente si se trataba de un pobre currante del tres al cuatro. Pero no lo será para aquellos que a costa de su esfuerzo hayan podido labrarse un presente que les permite vivir dignamente.

Solo colaría eso de que “cualquier tiempo pasado fue mejor” en el caso de no conocerse. Pero ahora, afortunadamente, existen medios para poder acceder a hechos sucedidos en otras épocas, lo que permite que puedan analizarse las cosas, más o menos, como pudieron haber sido, evitando filtros y capotazos que antes estaban reservados a las minorías que dominaban el cotarro.

Viene esto a cuento de que el otro día me encontré en Madrid con un amigo de la infancia, compañero de curso del “Claudio Moyano”, al que hacía muchos años que no veía. Cada dos por tres me soltaba el dichoso estribillo de que “cualquier tiempo pasado fue mejor”. Claramente padecía el dolor de la memoria, ese mal que tiene su causa en un falso recuerdo. Lo aplicaba lo mismo para mitificar sus excursiones al bosque de “Valorio” para observar el canto de las ranas en el arroyo, que para lo que pueda tener de poesía la pertinaz niebla que suele ocultar el cimborrio de La Catedral en invierno. Respecto a lo de la niebla, le hice la observación de que quizás lo estaba viendo desde la perspectiva que da el estar sentado en un cómodo sillón con una confortable calefacción. Porque lo cierto era que esa nostalgia, la de la niebla, exageradamente evocada, no pudo ser percibida así en su día, ya que en los hogares de entonces hacía un frío que pelaba y la niebla era uno de los factores que contribuía a ello. Por no tener, las viviendas no solían disponer de calefacción ni de agua caliente, y el brasero solo contrarrestaba mínimamente el frío que se colaba por todas partes, de manera especial por los desajustes de los balcones.

Eso de tratar de edulcorar el pasado es tan inútil como tratar de desacreditarlo, porque la información permite acceder a los hechos o a parte de ellos, y entonces se rompe el misterio y aparece la realidad cruda y dura. Aunque si lo que pretendiéramos fuera continuar engañándonos, bien fuera con esos u otros recuerdos, como podría ser el darle vueltas a la pérdida de la juventud, bastaría recordar aquel poema que escribiera en 1807 el inglés William Wordsworth. que dio pie para que Elia Kazan hiciera aquella excelente película, con Natalie Wood y Warren Beatty como protagonistas, que fue “Esplendor en la hierba”.

Aunque nada pueda hacer

volver la hora del esplendor en la hierba,

de la gloria en las flores,

no debemos afligirnos,

porque la belleza subsiste siempre en el recuerdo

Pero, a día de hoy, parece más razonable, huir de la nostalgia y vivir el momento presente tal y como es, o como creemos que es, y evaluarlo de la mejor manera posible para hacer una proyección hacia el futuro. Lo digo, más que nada, porque ya estamos empezando a escuchar los cantos de sirena de los candidatos a las próximas elecciones, soltando impertinencias o tergiversando el pasado con la intención de adjudicarse cuanto tenga de positivo. Porque el papel discursivo lo aguanta todo, incluidas las mentiras y los engaños. No hace falta que sean utilizados los versos de pie quebrado de Manrique o el carácter innovador de Wordsworth, pero ya va siendo hora de que cambien de cantinela los partidos políticos, porque cada vez da más grima escucharlos. Se pongan como se pongan, no podrán evitar que haya gente que piense que cualquier tiempo pasado fue mejor, como también otros muchos que la referencia debe ser el presente. Como los pimientos de Padrón, que unos pican y otros no.