Sí, ahora, hoy y mañana, en Zamora, toca ilusión. Ilusión de la buena, de la que te atrapa, de la que te enseña, de la que pinta sonrisas, de la que te pone en el camino del buen humor, la mejor medicina para el desafío constante del día a día. “Ahora Ilusión” lleva aparejado un nombre que suena a verdad, a sueño, a magia, a risa, a fascinación, a sortilegio, a deleite para los cinco sentidos, ese nombre no es otro que el de Miguel de Lucas. Un pionero de la magia, un artista que ha ido creciendo con el paso de los años y el aprendizaje constante al que ha subordinado su gran pasión, después de su familia.

Hoy y mañana, en el Teatro Ramos Carrión se celebra la segunda edición del Congreso “Ahora Ilusión” que busca repetir el éxito del primero. No es difícil cuando se ha organizado a conciencia, contando siempre con los mejores entre los mejores. Si le adjudicaba a Miguel el título de pionero es porque este Congreso que lleva su vitola es el único de este tipo que existe en España ya que tiene como tema principal la ilusión y busca el desarrollo personal a través de ella. No en vano, de alguna manera, ilusión también es sinónimo de esperanza o deseo y porque, además, forma parte de nuestro lenguaje cotidiano.

No tengo intención de perderme la “Mesa de la ilusión”, donde no se come o se juega, sino que se habla, se conversa y esa conversación moderada por el ilusionista se adentrará en los aspectos más ilusionantes de la vida

Tratándose de Miguel a buen seguro que incorpora novedades con respecto al primer congreso. No tengo intención de perderme la “Mesa de la ilusión”, donde no se come o se juega, sino que se habla, se conversa y esa conversación moderada por el ilusionista se adentrará en los aspectos más ilusionantes de la vida. Estamos tan necesitados de añadir a la vida esos aspectos, sobre todo cuando parece que se nos desmorona y es necesario restaurarla a golpe de ilusión.

Miguel de Lucas forma parte de la nómina de grandes de todos los ámbitos que han desfilado por la tribuna de oradores del Club de La Opinión-El Correo. Para mí una persona a la que admiro y quiero porque es buena gente. Amigo de sus amigos y de hacer favores cuando se le necesita. Me encanta que haya contado con la participación de todos los colegios de Zamora para dar contenido al primer premio ‘Ahora Ilusión’ y en el que los más pequeños jugarán con ese concepto. Cuantas cosas pueden descubrirse gracias a ellos.

Aunque nacido en Barcelona, Miguel es zamorano por los cuatro costados. Me gusta que vaya, pero más me gusta que vuelva, trayendo en su mochila realidades como este Congreso, su magia, su sonrisa y el buen humor tan necesario.