Ampliamente consolidados, los Premios Ejército, de trayectoria impoluta, llegan a su 59 edición, camino de sus bodas de diamante. En esta edición, “1492-1898. Cuatro siglos de presencia de España en el continente americano y en el Pacífico (Cuba y Filipinas)” es la temática de fondo elegida por el Ejército de Tierra para el cartel anunciador. Como bien se puede suponer estos premios que ya constituyen una tradición y una de las iniciativas culturales más ambiciosas y longevas, tienen como principal objetivo: la creación artística y literaria referida a las múltiples actividades de la institución en el ámbito de las Fuerzas Armadas. El otro componente esencial es el conocimiento y divulgación de la vida militar que, por cierto, es una vida apasionada y apasionante.

Estos importantes premios nacieron en la década de los 40, concretamente en 1945, con los ecos de la II Guerra Mundial como telón de fondo, el mismo año en el que Harry S. Truman se convierte en trigésimo tercer presidente de Estados Unidos. La dotación en la convocatoria de este año alcanza un total de 60.000 euros que se repartirán entre aquellos aspirantes cuyas obras hayan sido premiadas en alguna de las 17 categorías y modalidades en las que se dividen las siete disciplinas en las que se puede participar. Dibujo, pintura, fotografía, video, miniaturas militares, enseñanza escolar e investigación en Humanidades y ciencias Sociales. Además de una distinción especial. La cuantía no deja a nadie indiferente, como ocurre con la temática.

Conocer a fondo a nuestras Fuerzas Armadas es amarlas, es sentirse orgullosos de su historia, de su pasado y de su presente y del futuro que construyen a fuerza de servicio a España, disciplina, ejemplaridad, sentido del deber, valor, honor, lealtad y tantos y tantos valores como acreditan a quien es pilar fundamental de las Fuerzas Armadas en Seguridad y Defensa: el Ejército de Tierra.

El tema elegido no puede ser más atractivo sabiendo que, en lo que al Pacífico se refiere, la presencia de España fue activa y pionera, no en vano sus aguas fueron surcadas prácticamente en exclusividad durante más de un siglo por navíos españoles con todo lo que conlleva y que la huella española en América fue profunda e imperecedera. Me parece una gran idea acercarse a nuestro Ejército a través de la historia para conocer en profundidad las páginas de gloria que ha escrito España a lo largo de los siglos en los cuatro confines del mundo. Participar en esta edición es importante puesto que tiene carácter bienal. Al Ejército le cabe la satisfacción de saber que, a lo largo de estos años, la acogida ha sido siempre extraordinaria.