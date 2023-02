Ante la imposibilidad de despedirme personalmente de todos los pacientes asignados a mi cupo, me gustaría, a traves de esta vía, agradecer a todos las continuas muestras de apoyo, confianza y cariño que me han mostrado durante estos más de 18 años; me han permitido disfrutar de mi profesión a la vez que intentaba ayudarles en sus necesidades y cuidados en salud, con una profesión tan bonita como es la medicina.

Hace años me decía un compañero “a Zamora se viene llorando y se sale llorando”, y yo me voy lllorando; me duele abandonar mi ciudad, la que me vio crecer y me lo ha dado todo, pero motivos personales me han obligado a tomar esa dura decisión. ¡Yo soy zamorano! Muchas gracias. Emiliano Enríquez Gutiérrez (Médico de familia del Centro de Salud Parada del Molino)