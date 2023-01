La deriva del PSOE

Si años atrás fueron las políticas erráticas de Rodríguez Zapatero las que empezaron a desarbolar al PSOE que tiempo atrás encumbrara Felipe González, en los últimos años están siendo las psicopáticas y obsesivas ansias de poder de Pedro Sánchez las que pueden, si no acabar con él, si terminar reduciéndolo a su mínima expresión. Por eso, entiendo, los socialistas de pro bien debieran analizar sin ambages la deriva que lleva la política autoritaria de Sánchez y posicionarse al respecto, para evitar que en las próximas y sucesivas elecciones el partido que fundara Pablo Iglesias Posse, allá por 1879, pase a ser puramente testimonial. Castillos más grandes han caído, y quien no lo recuerde, que repase las causas que provocaron el desmoronamiento de los partidos socialistas griego, italiano o francés, entre otros; y todo, porque dejaron de representar los intereses de aquellos a quienes teóricamente decían defender.

No hay que ser un lince para darse cuenta de que, o reaccionan valerosamente los socialistas que saben interpretar los principios que inspiraron a los fundadores del PSOE, o la autocracia impuesta por el más mezquino de cuantos hoy se autodenominan socialistas, cuando no son ni la sombra de lo que tal vocablo significa, acabara por dividir no solo a su militancia sino también a sus votantes, que no dan crédito a lo que está haciendo Pedro Sánchez con el otrora gran partido socialista obrero español.

A juzgar por las declaraciones que a lo largo de los últimos tiempos han venido haciendo algunos de los más destacados dirigentes socialistas de las pasadas décadas (otros, que yo sepa, no se han querido significar) es evidente que a pocos les satisface la deriva que, de la mano de Sánchez, lleva el PSOE.

Sin querer señalar a quienes las pronunciaron, para no sembrar más discordia, me permito reproducir algunas frases que salieron por boca de algunos de los dirigentes socialistas más respetados por la ciudadanía, en general:

-“El Gobierno de Pedro Sánchez parece el camarote de los hermanos Marx”.

-“Dice Pedro Sánchez que pasará a la historia por haber exhumado a Franco, ¡pues vaya gloria!…”

-“Apoyé a Pedro Sánchez cuando dijo que no podía dormir tranquilo con Podemos en el Gobierno, cuando dijo que lo del 1-10-2017 no era sedición sino rebelión, cuando dijo que agravaría las penas a los sediciosos, cuando dijo que tipificaría el delito de convocatoria de referéndum, cuando dijo que no habría indultos y cuando dijo que nunca pactaría con Bildu”. Ahora, que no queda nada de sus palabras, ¿qué debemos hacer los que siempre votamos al PSOE?...

-“Hoy el PSOE no es nuestro PSOE, es únicamente de Pedro Sánchez”.

-“El PSOE estaría mejor sin Pedro Sánchez al frente”.

-“Reconozco que me equivoqué al confiar en Pedro Sánchez, hoy lo conozco mejor y tengo que decir que es un sectario”.

-“Espero que mi partido sobreviva al sanchismo. Muchos se callan porque si hablas te expulsan. ¿Es eso democracia interna?”

-“El PSOE no se puede sentar a negociar ni con BILDU (partido que sigue sin condenar los asesinatos de ETA) ni con ERC (partido cuyo principal objetivo es alcanzar la independencia de Cataluña) porque no puede compartir nada con ninguno de ellos”.

-“El PSOE debió promover un referéndum interno sobre el indulto a los golpistas del 1-10-2017, para que hablaran las bases. ¿Por qué no lo hizo?”.

-“Sería bueno que Pedro Sánchez se manifestara claramente acerca de si considera que Oriol Junqueras ha sido un preso político, o no”. No es de recibo que diga cada vez una cosa, en función única y exclusivamente de sus intereses.”

-“Solo espero que los electores dejen de votar al presidente que más ha mentido a los españoles”.

-“Lo que está haciendo Pedro Sánchez es un dislate, pero lo que puede venir después, si volviera a ganar, será una tragedia; por eso, tenemos que impedir que quien dijo: “pasaré a la historia como el presidente que exhumó a un dictador”, lo haga por emular a Fernando VII” (El reinado de Fernando VII se caracterizó por sus vaivenes políticos….)

-“Sánchez ha cambiado el legado de González por cuatro monedas. Peor que Judas”.

-“Pedro Sánchez Pérez-Castejón se ha convertido en el peor enemigo de nuestra democracia”…

-“Pedro Sánchez es un radical de izquierdas al que lo único que le importa es él”

-“El brutal engaño de Pedro Sánchez a sus votantes ha hecho posible algo que no contemplaba nuestra zaherida Constitución, esto es, que el Congreso haya caído en manos de partidos subversivos y el Gobierno en manos de quienes exhiben comportamientos psicopáticos”.

-“Siento asco y vergüenza ante la estrecha alianza existente hoy en día entre el PSOE de Sánchez y BILDU”…

-“El PSOE al que siempre voté ya no existe. La “banda de Sánchez” lo ha corrompido y envilecido; por eso, salvo que sea otro el candidato en las próximas elecciones generales, yo me abstendré”…

-“Hoy el PSOE carece de estructura orgánica porque una amalgama de falsos políticos ambiciosos, sin valores ni principios, en algunos casos carentes de conocimientos y capacidad, y en otros asquerosamente pragmáticos y adictos al reparto del poder se están dejando dirigir por un psicópata narcisista cuya única preocupación es seguir ocupando La Moncloa”…

-“Somos muchos los que, por no caer en desgracia y ser fulminados por Sánchez, nos estamos callando. Esta actitud hace que no seamos pocos los que vamos a las farmacias a comprar antieméticos para no vomitar”…

-“Pedro Sánchez ha arrasado a cuantos, desde dentro del PSOE, han osado discrepar de sus maneras de hacer. Todo el que teniendo principios o ideas propias las ha aireado, ha sido aniquilado”.

-“Los valores que eran santo y seña del PSOE: la democracia interna como forma de participación de la militancia, la libertad de conciencia y expresión, la incuestionable independencia de los tres poderes, la honradez, la defensa de la verdad… han sido sustituidos por la ambición desmedida, el totalitarismo y la mentira. Hoy ¿quién puede creer a Sánchez?”

-“Sánchez está destruyendo al PSOE y, salvo que alguien le pare los pies en su afán de dar gusto a cuantos puedan darle su apoyo a cambio de prebendas, destruirá también España”

-“¿Qué se puede esperar de quien está legislando al dictado de los delincuentes para rebajarles sus propias penas?”…

-“La España de Sánchez es todo menos un país respetable, decente, democrático, y fiable”…

-“Aun siendo comprensible que un gobierno con escuálidos apoyos parlamentarios se rinda a la tentación de convertir su debilidad en virtud, y ceda aquí y allá competencias y reconocimientos que le permitan mantenerse en el poder, existen determinadas líneas rojas que no se pueden ni se deben traspasar. Y, todos lo sabemos, Sánchez las ha rebasado con creces”.

-“Un gobierno que ha sucumbido a la tentación de legislar ad hoc (a la carta) puede que se beneficie a corto plazo, pero a la larga, como se podrá comprobar, verá seriamente debilitada su credibilidad en las urnas. Y si no, al tiempo”…

-“Los proyectos de ley que ha impulsado el gobierno de Sánchez con el fin de afianzar su poder son asientos ya contabilizados que le pasarán factura. El intento de cambiar el sistema de elección de los magistrados del Consejo General del Poder Judicial, que puede que culmine en éxito, será esgrimido por sus adversarios como una seria amenaza a la independencia del poder judicial; como lo fue en su día el intento de controlar las redes sociales para evitar las noticias que el Gobierno pudiera tildar de fake news (noticias falsas). Ambas intenciones se atribuyeron falazmente a demandas de la Unión Europea, cuando en realidad respondían a la enfermiza ambición de poder de Pedro Sánchez”.

-“Cuando un gobierno pretende controlar las máximas instituciones judiciales, si lo llegara a conseguir, adiós democracia”.

-“Cuando un gobierno permite a las comunidades autónomas eliminar la lengua oficial del Estado como lengua vehicular en las aulas, está haciéndole un daño irreparable al activo cultural más importante del país”.

- “Cuando un gobierno, para poder subsistir y sacar adelante sus proyectos, necesita el apoyo de los filos terroristas de Bildu y de los separatistas de ERC, no es que sea un gobierno débil, es un gobierno indecente, pues está haciendo lo contrario de lo que dijo que haría”...

Y podría seguir recogiendo, hasta el infinito, declaraciones que han salido de la boca o de la pluma de insignes socialistas porque el señor Sánchez ha dado para eso y mucho más.

Saquen ustedes sus propias conclusiones…

¡País!