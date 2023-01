Carta abierta al alcalde de Toro: ¿Y el V Centenario de Fray Diego de Deza?

Con el debido respeto y en beneficio de Toro me voy a permitir hacerle una observación que espero tenga en cuenta reciba alguna respuesta por su parte y del Consistorio que preside.

Recientemente he leído que ha viajado Ud. a Fitur para promocionar las excelencias de Toro como destino turístico. ¡Genial!

Pero me da la impresión de que ha tenido usted un lapsus lamentable. No en lo que ha dicho, sino en lo que ha “olvidado”. Tan preocupado por los aspectos “culturales” (música, monumentos, noches blancas, “enogastronomía”, etc.) me ha llamado mucho la atención que usted no haya ni siquiera mencionado el evento más relevante que debería tener lugar en la ciudad en 2023. Me refiero ni más ni menos que al V centenario de la muerte de Fray Diego de Deza, el hijo ilustre de Toro con mayor proyección nacional. ¡Y más que nacional!

Está comprobado que la marca “V Centenario” tiene tirón y buena prensa. Cualquier ciudad o institución que puede aprovecharla se agarra a ella para promocionarse y beneficiarse de la misma. Toro, este año, tiene una oportunidad magnífica. Como diría un folclorista bailongo, “…Ahí la tienes, báilala!”

Una inteligente organización y promoción de actos relacionados con la figura y trayectoria vital de nuestro Fr. Diego tendría varias derivadas beneficiosas para Toro y los toresanos: 1) conocer y valorar su figura como hombre de primera fila en la época en que vivió. Es conocida su presencia en las más altas esferas y en los asuntos más importantes de aquel periodo; 2) dar a conocer a los visitantes su decisiva aportación -avalada por el mismísimo Cristóbal Colón- nada menos que al Descubrimiento de América; 3) limpiar su imagen de adherencias oscurantistas que el tiempo pudiera haber proyectado, es decir, “poner en valor” al hijo más ilustre de la historia toresana; ; 4) atraer a un posible número de visitantes de aquellas ciudades donde dejó huella y que tal vez se interesarían conocer su cuna; 5) cumplir con el deber de buen gobernante que Nicolás Maquiavelo expresaba como “honrar y premiar a los ciudadanos que en cualquier campo de la vida contribuyeran al prestigio a la república”.

En mi humilde opinión, estas razones son suficientes para que desde la institución municipal se tomen cartas en el asunto y se dediquen esfuerzos y medios para celebrar como se merece una efeméride tan relevante. Cierto es que ello requeriría más tiempo para suscitar ideas, implicar a quienes pudieran aportar experiencia y para sensibilizar a la población…; pero peor sería no hacer nada y dejar pasar la ocasión con posteriores lamentos. Hace cien años, con ocasión del IV Centenario, ya nos dieron ejemplo.

Con la mejor de las intenciones y supradichos respetos.

Andrés Domínguez Cabezón. Ciudadano de Toro.