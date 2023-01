Gracias Zamora. Gracias por lo que me has dado.

Gracias porque me has dado una hermana, amigos y buenos compañeros. Con ellos he compartido 16 años de trabajo en el Complejo Asistencial (Hospital Provincial), momentos de alegría y por otros que no lo fueron tanto.

Y gracias a vosotros: mis pacientes y vuestras familias. Gracias porque me habéis hecho crecer como profesional y, sobre todo, como persona.

Os llevo conmigo.

Yolanda López (médico oncólogo)