Ponga a Shakira en su negocio

Bien cierto es eso de que la música es un idioma universal. Como el esperanto pero en clave de sol. Un idioma que, tenga el ritmo que tenga, lo entiende todo el mundo. Como se han entendido los dardos musicales de Shakira a su ex Gerard Piqué. La letra no ha dejado a nadie indiferente. Una letra publicitaria porque, con tanta comparación en materia de relojes y automóviles, ha hecho un gran favor a los humildes y a los de lujo. Los grandes beneficiados del éxito del tema de Shakira y Bizarrap han sido, son, los relojes Casio, el Renault Twingo, el todopoderoso Rolex y el no menos potente ‘Cavallino Rampante’ de Ferrari.

Las puyas de la cantante a su ex están siendo objeto de muchos análisis y discusiones. Shakira cuenta con multitud de defensores, fundamentalmente mujeres, y algún que otro detractor. Los menos. Esta chica que, en materia musical, es como el rey Midas, lo ha vuelto a conseguir. Casio, imbatible en otro tiempo, es la marca que se ha visto proyectada con el éxito de la canción a pesar de referirse a ella con un cierto menosprecio. Esta firma que sigue en el mercado no había vuelto a ser puntera desde aquel boom de años atrás. Hasta ahora. Porque el impacto de la canción en la marca ha puesto a la compañía japonesa de nuevo en órbita con un sustancial incremento de su visibilidad en redes sociales. Y gratis. El poder de las redes y de una buena polémica como la que se ha montado ha sido providencial para los cuatro iconos citados. Además de Casio, las otras marcas comerciales de las que se sirve Shakira para establecer paralelismos entre ella y Clara Chía, la nueva pareja del catalán, también se han visto beneficiadas de la importante exposición por la canción. Rolex ha conseguido más de 22.000 seguidores en Instagram y más de 4.000 en Twitter desde el lanzamiento de la canción. Ferrari ha aumentado en más de 74.000 seguidores su cuenta en Instagram y en más de 3.000 su cuenta en Twitter. La marca que menos ha crecido en redes con la polémica ha sido Renault Twingo. Es comprensible. Sólo ha sumado 840 nuevos seguidores en Instagram y 1.700 en Twitter. Eso sí, en cuanto a menciones, Casio y Twingo han conseguido el doble que Rolex y Ferrari. Y, vuelvo a decir, gratis. ¡Menuda campaña promocional a nivel mundial! Las grandes firmas que en el mundo son deberían poner a Shakira en sus campañas de promoción. Las agencias de publicidad tienen que ponerse obligatoriamente las pilas. Esta proeza publicitaria va a ser muy difícil de superar.