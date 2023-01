Esas palabras tan nuestras

Me ha sorprendido gratamente que se hayan ofrecido hace pocos días en este periódico algunas palabras genuinamente zamoranas como “atropos”, no recogidas en el “Diccionario de la Lengua Española”. Recordé, al leerlas, el sueño del zamorano Cesáreo Fernández Duro (1830-1908), manifestado en su libro “Memorias históricas de la ciudad de Zamora, su provincia y obispado”: “Recopilar esas palabras que desaparecerán al cabo, y formar el diccionario provincial, sería tarea de interés, aunque exija atención y prolija visita de los pueblos en que la conversación las sazona”.

No poca atención hay que prestar para elaborar un diccionario provincial, porque los 248 municipios que integran la provincia de Zamora no son lingüísticamente homogéneos: existen zonas con hablas muy distintas en Sanabria, Aliste, Sayago y la Tierra del Pan. Además, muchas palabras están ya en desuso, sobre todo las de aperos, y solo es posible rescatarlas del olvido conversando con personas que superan los ochenta y noventa años. Joan Corominas en su magna obra “Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico”, cita algunas de las palabras que recogió Cesáreo Fernández Duro en el volumen IV de su obra antes citada.

No hay un habla zamorana en sentido estricto, pero en muchos municipios zamoranos existe un sustrato del habla asturleonesa, que pervive con más o menos consistencia en la Tierra del Pan, aunque no tanto como el mirandés, que es lengua cooficial en Miranda do Douro. La castellanización ha prendido mucho más en Zamora capital. El problema es que la que podríamos llamar cultura urbana va engullendo a la cultura rural.

Ha habido un complejo de paletismo o provincianismo, que ha estimulado un sentimiento de vergüenza en los habitantes de las zonas rurales. Sin embargo, los grandes autores de la generación del 98 –como Azorín, Antonio Machado y Miguel de Unamuno: un levantino, un andaluz y un vasco– recorrieron Castilla para encontrar en la sabiduría y en el habla popular el hálito perdido tras el hundimiento psicológico y social de España, después del trauma producido por los desastres en Cuba y Filipinas. España no perdió entonces solo unas colonias lejanas; perdió su alma y esencialidad. Castilla fue el ancla al que se aferraron estos grandes escritores de la época para devolver a España su sentido y trayectoria. Estudiosos como el antropólogo navarro Julio Caro Baroja se acercaron también a Castilla para valorar una cultura y unas costumbres vivas y vivificantes.

Las palabras y las frases proverbiales que aún persisten en los pueblos zamoranos constituyen un acervo cultural que es preciso preservar. Existen ya algunos léxicos encomiables recogidos en algunos municipios como Sanabria, Aliste, Sayago y la Tierra del Pan que contribuyen a ello. El encomiable trabajo de campo del alemán Fritz Krüger (1889-1974), como ha resaltado el toresano Juan Carlos González Ferrero en “El atlas lingüístico de Sanabria de Fritz Krüger”, no tuvo seguidores en España, si exceptuamos al gran filólogo y académico Ramón Menéndez Pidal, que estudió concienzudamente el dialecto leonés.

Hace muchos años escuché en un bar de Madrid a una mujer que comentaba a otra: “Chacha, me quedó helada”. Le dije: “Sospecho que es usted zamorana”. Me lo ratificó con esta expresión: “Pos luego, señor”, que quería decir por supuesto.

Quedar por dejar es una palabra extendida por los pueblos de Zamora que conforman la Tierrra del Pan, como forfajas (morfajas dicen en Torres del Carrizal), hurmiento, entoñar (esta palabra la recoge el “Diccionario de la Lengua Española” y la atribuye a Zamora, Salamanca y Valladolid), amentar, espalancadas en la expresión “puertas y ventanas espalancadas” (en italiano el verbo “spalancare” tiene el mismo significado), arrosiar, ancuello en la expresión llevar al niño ancuello, es decir, en el regazo, a qué asunto (de ninguna manera).

Debido a la galopante despoblación y al envejecimiento de los pueblos zamoranos hoy es muy difícil realizar el sueño de Fernández Duro, pero se ha conseguido al menos que no caigan en el olvido miles de palabras y de frases proverbiales que constituyen un patrimonio cultural no por infravalorado menos grandioso.