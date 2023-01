Ser mujer y no morir en el intento

No me digáis que no es verdad que, en este país, lo sabemos justificar todo. No me digáis que no es verdad que, en este país, se quieren acabar las polémicas con la tan manida “y tú más”. No me digáis que, en esta comunidad, el Sr Mañueco ha querido dar la impresión de que mandaba algo y su vicepresidente (el que puso él) se le adelanta por la escuadra y lo deja en ridículo a la menor, cada dos por tres, haciendo ruedas de prensa y diciendo algo que luego dicen que no dijo y que no está dicho de ninguna de las maneras en ninguna parte. (Eso dijo Carriedo.) No me digáis que no puede ser verdad que, el sr Gallardo, tenga un trauma existencial por no haber nacido mujer y por eso está todo el santo día, con su sueldo mega-fantástico y ninguna competencia, pensando en cómo hacernos la puñeta a las mujeres. Creo que su frustración al respecto hace que, después de alguna mala noche, se levante de muy mal humor y con muy mala leche y arremeta contra nosotras con lo primero que se le ocurre. Aunque todos tenemos claro que, este tipo de políticos no tienen “ocurrencias “. Le sale de dentro. De sus genes. A todos ellos. Toda una polémica desatada por alguien que reconoce que no tiene ni idea de embarazos. ¿Quién te preguntó entonces? ¿Quién pidió tu opinión? ¿No tenías otra cosa mejor que pensar?

En la próxima concentración motera obligue a su vicepresidente a llevar moto o a quedarse en casa. Más que nada porque lo vuelve a dejar en ridículo a usted y a los suyos (claro) pero también a una comunidad

Mañueco se ha cabreado con la “gallardada” y, haciendo de poli bueno, nos ha salvado de las garras de un Voxero. Aunque yo más bien creo que ha influido que, las mujeres del PP, han hecho declaraciones en voz alta, han visto que era una autentica salvajada y por lo tanto el presidente no ha tenido más remedio que enfadarse mucho muchísimo. La conclusión, a raíz de los hechos y declaraciones, deja entrever que se les puede aplicar a los dos aquello de “tanto monta monta tanto” Mañueco como Gallardo. Que uno al otro se tapan sus miserias y sus mediocridades. Que no tienen ni idea de cómo gestionar las políticas adecuadas para los y las ciudadanas de Castilla y León. Ni idea. Es mejor crear cortinas de humo para que no se hable de los recortes que han hecho o que han quitado como el Serla, por ejemplo. Como querer cargarse el Dialogo Social. Importante e imprescindible. Es mejor no hablar de la sanidad y de lo que sufren los trabajadores sanitarios; es mejor no hablar de lo que sufren los usuarios de esa sanidad pública; es mejor no hablar de la sanidad rural; es mejor no hablar de lo bien que les vendría la sanidad privada; es mejor no hablar de la falta de servicios públicos; es mejor no hablar de la falta de empleo; es mejor no hablar.. Es mejor no hablar… Es mejor no hablar…Así es la política de éstos dirigentes de Castilla y León que no tienen ni idea de cómo solucionar los problemas que padece esta gran comunidad. Así es la política de Mañueco. Sus declaraciones en Fitur, dejando claro que las decisiones finales dependen única y exclusivamente de él, porque es el presidente, no dejan lugar a dudas. ¿Por qué no le exige que dimita? ¿Por qué deja que haga el ridículo? ¿De verdad que nos merecemos a éste tipo de gestores? ¿Porque no lo ha desautorizado públicamente? ¿Porqué miente con la ley del Sí es Sí? ¿Porqué falsea los datos? ¿Por qué envuelve Roma con Santiago? ¡Porque sus miserias las tienen que tapar con humo! Porque es muy típico de Mañueco encender el ventilador y esparcir la mierda. Porque pidiendo responsabilidades a otros evita que se las pidan a él. Porque si lo dice, además, con gesto enfadado, parecerá más creíble y que tiene más escrúpulos que nadie.

Créanme que las mujeres de bien; las mujeres de Castilla y León, las mujeres en general, no necesitamos salvadores. Eso sí ¿cómo desaprovechar la ocasión de echarle la culpa a Sánchez de querer todo lo malo malísimo para Castilla y León, aprovechar la polémica y de paso acusarle de no tener escrúpulos? (Permítanme que me ría, ja ja ja) Si lo que queda de legislatura va a ser así (porque no tiene agallas a convocar elecciones) por lo menos líbrenos de machirulos. Explíquele también, señor Mañueco, a su vicepresidente Gallardo lo que es la vergüenza ajena. Más que nada porque a sus votantes, a los que votan PP, les consolará. Posdata: en la próxima concentración motera obligue a su vicepresidente a llevar moto o a quedarse en casa. Más que nada porque lo vuelve a dejar en ridículo a usted y a los suyos (claro) pero también a una comunidad que sale en los medios informativos gracias a la estupidez de su vicepresidente y no por la buena gestión que podrían hacer a favor de los castellanos y leoneses y de las castellanas y leonesas. ¡No en contra! No queremos, por ser mujeres, morir en el intento.

(*) Concejala del Ayuntamiento de Moraleja del Vino