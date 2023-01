¿Móvil? No, gracias

Más allá de la sorpresa, pues en esta Zamora añosa y jubilar normalmente uno está curado de espanto, causa desánimo ver cómo unos chiquillos, ni siquiera pandilla adolescente, se sientan en cualquier banco, barandilla o acera, para embelesarse con la pantallita de los móviles, mientras sus pequeños y ágiles dedos abren archivos, bajan aps y activan teclados con mayor maestría que la de las abuelas haciendo danzar en otra época los bolillos del encaje. La tecnología, el acceso masivo a la información con sus aparatos y redes, lleva aparejado un enorme engaño, creando la ilusión de que el individuo se halla realmente unido a otros que juzga próximos por amistad, camaradería o afinidad, toda vez que a cualquier hora le es dado comunicarse, cartearse o conversar, mediando el juguete elevado hoy a categoría de viático universal.

La tecnología encarnada por el móvil como emblema de un mundo y una sociedad abocados a una irreversible decadencia, provoca el aislamiento de la persona no ya a causa de la adicción, que no deja de ser introspección malsana, sino porque destruye la relación del tú a tú basada antaño en emociones, sentimientos y afectos compartidos, desde la presencia física de alguien que representaba una compañía tangible en el trabajo, el viaje o los momentos de ocio. El amigo para generaciones no tan ancianas era en la infancia y la juventud el compañero que estaba ahí a pie de calle, receptivo al juego, la chiquillada, la andanza o el clásico flirteo. El otro era un tú con quien hablabas, porfiabas, peleabas o disfrutabas, al formar parte de una realidad acogedora y familiar, en la percepción inmediata respecto al pensamiento, emociones y acciones de los demás. Para bien o a veces para mal, pero los otros formaban parte de un entorno en el que lo humano tomaba cuerpo, accesible a quienes lo construían en el habitual discurrir del día a día.

El móvil, ese maldito adminículo, destruye no sólo a causa de la distancia la relación humana, así la de vecindad o ciudadanía, que lo era de reconocimiento, ayuda y comprensión, pues la inmediatez del vivir común creaba amistades y enemistades, aunque generando inevitablemente un sentimiento espontáneo de solidaridad con quien te veías, estabas, coincidías y acaso charlabas bajo sencillas reglas de urbanidad. Llama la atención que nuestros jóvenes, al margen de la jerga nauseabunda a que queda reducida su costosa y baldía educación, hayan perdido la costumbre de estrechar la mano, del abrazo o la palmada a modo de saludo, en señal de compañerismo y abierta camaradería. Lo cual equivale a empatía, como sincero y cotidiano ponerse en el lugar del semejante.

Sin embargo, la despersonalización, la lejanía, la asepsia en cuanto a sentimientos, creencias u opiniones que alienta el uso de la tecnología con sus novedosas herramientas, va más allá de la pérdida de una relación personal, especialmente entre los jóvenes. Acostumbradas a interactuar en abstracto mediante una ventana artificial, con sus imágenes y lenguajes impostados, las generaciones actuales serán, son ya, masa amorfa y propicia a la manipulación de poderes tendentes al burocratismo, de la mano de un Estado cuyo objetivo pasa por el control absoluto de mentes y conciencias. Porque el móvil, junto al universo meme, tuit o ap del que es vehículo, equivale a pensamiento huérfano de razón y crítica, como perverso umbral de una sociedad gregaria. Magnífica coartada para el Gran Hermano proclive siempre a vigilar… y a no tardar seguramente castigar.