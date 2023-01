Feijóo es un irresponsable y corresponsable de la indecencia del PP y Vox en Castilla y León

El último episodio del bipartito de gobierno de la derecha extrema del PP y la extrema derecha de Vox en la Junta de Castilla y León sobre el protocolo antiaborto contra la Ley de Interrupción del Embarazo no puede calificarse más que de indecente, vergonzoso e infame.

No solo porque atenta contra la Ley de interrupción voluntaria del embarazo, no solo porque atenta contra la capacidad de las mujeres a decidir sobre sí mismas, no solo porque plantea un retroceso de muchos años en los derechos de las mujeres.

Es, sencillamente, el retrato de lo que son y representan Feijóo, Mañueco, Abascal y García Gallardo: la ultraderecha franquista que siguen considerando a las mujeres un apéndice de la sección femenina.

Produce indignación, vergüenza ajena y otras muchas más consideraciones tener un presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Mañueco, que ha utilizado su minoría política, ahora con Vox, antes con Ciudadanos, para atentar contra los derechos de las personas de nuestra comunidad. Especialmente con las personas de Zamora.

Mañueco ha sido el ejemplo más indigno de un presidente irresponsable que ha desmantelado la Sanidad Pública de los zamoranos, en la destrucción de la Atención Primaria de los centros de salud, en el cierre de los consultorios médicos rurales, en la falta de médicos y pediatras en toda la provincia, o en la interminable lista de espera de intervenciones quirúrgicas y consultas.

Por citar algunos ejemplos, y tal y como se puede constatar en los datos oficiales de la web de la Junta de Castilla y León, en el primer trimestre de 2022, a fecha 31 de marzo, el número de pacientes en lista de espera para una consulta externa en el Complejo Asistencial de Zamora era de 13.158, mientras que en el 4º Trimestre, a fecha 31 de diciembre, era de 17.212, lo supone un incremento de + 4.054 pacientes y un porcentaje del + 30,81%

En el primer trimestre de 2022, a fecha 31 de marzo, el número medio de días en lista de espera para una consulta externa en el Complejo Asistencial de Zamora era de 61, mientras que en el 4º Trimestre, a fecha 31 de diciembre, era de 89 días, lo supone un incremento de 28 días y un porcentaje del 45,9%.

El hecho de que la que la propuesta del vicepresidente de Vox, García Gallardo, fuera negada después por el propio presidente del PP, Mañueco, incrementa de manera notable la preocupación del personal sanitario

En el primer trimestre de 2022, a fecha 31 de marzo, el número MEDIO de días en lista de espera para una intervención quirúrgica para todas las especialidades en el Complejo Asistencial de Zamora era de 52, mientras que en el 4º Trimestre, a fecha 31 de diciembre, era de 58, lo supone un incremento de 6 días y un porcentaje del 11,54%

El cierre de los consultorios del medio rural y la carencia de profesionales sanitarios sigue movilizando a los vecinos de todas las comarcas de la provincia de Zamora mientras Mañueco continúa con su indecente juego de tronos con Vox. Mañueco ha mentido reiteradamente a los zamoranos con el Plan Pericles presentado en las Elecciones Autonómicas de 2019, como también mintió en febrero de 2022 anunciado un “Plan para blindar la Sanidad Pública” o también mintió con el “Plan Aliste”.

A pesar de que el vicepresidente de Vox en la Junta de Castilla y León aseguraba el pasado jueves 12 de enero que el lunes 16 entraría en vigor el nuevo protocolo a fecha 19 de enero no consta entre los facultativos, personal de enfermería y administración del Complejo Asistencial de Zamora ninguna instrucción en relación al protocolo vigente.

Por otra parte, el hecho de que la que la propuesta del vicepresidente de Vox, García Gallardo, fuera negada después por el propio presidente del PP, Mañueco, incrementa de manera notable la preocupación del personal sanitario de Zamora ante la falta de coordinación y concreción en un tema sanitario muy sensible.

La irresponsabilidad y complicidad de Mañueco supone que el protocolo antiaborto de la Junta institucionaliza el acoso a las mujeres en una situación de extrema vulnerabilidad, un nuevo ataque a los derechos de las mujeres, esta vez, de forma impúdica y obscena por tratarse de una coacción a las mujeres.

Mientras tanto, Feijóo y el PP siguen complacientes y cómplices con la ultraderecha. Indigno, indecente, inmoral.

(*) Vicesecretaria General del PSOE, procuradora en las Cortes y médico de Atención Primaria