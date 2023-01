Más despilfarro

No me acostumbro al despilfarro que lleva a cabo el Congreso de los Diputados. El templo de la democracia es cada vez menos templo y sobre la democracia que en él se practica habría mucho que hablar. No estoy de acuerdo, no puedo estar de acuerdo con que todos los años se deban comprar móviles nuevos para sus señorías. El Congreso ha adjudicado ya el contrato para renovar los teléfonos móviles de los diputados. En total, el valor del contrato asciende a 1.028.789,00 euros para la compra de 550 iPhones de última generación y 275 móviles con sistema operativo Android de inferior gama. Es decir, 825 dispositivos por un valor de 1.234 euros de media.

Los hay más baratitos que son igual de prácticos y de monos. Pero, claro, a lo mejor no tienen las aplicaciones y los juegos con los que muchos diputados y diputadas se entretienen durante los plenos. ¿Por qué deben tener dispositivos de última generación?. ¿Por qué tanta pamplina? ¿Por qué no sale de los propios diputados una renuncia colectiva a gasto tan brutal? Claro, luego no hay para las verdaderas necesidades de los españoles, necesidades que pasan por la cesta de la compra y la energía. No sé de dónde sacan el dinero para tanto despilfarro. Es imposible que llegue para todo. No me extraña que la UE haya dado un aviso a España. Harán cuentas y, claro, no cuadran. El Congreso ha adjudicado ya el contrato para renovar los teléfonos móviles de los diputados En el documento, el Congreso justifica la necesidad de adquirir iPhones porque “ha desarrollado diversas aplicaciones (apps) para dispositivos móviles con sistema operativo IOS”. “Los dispositivos que se utilizan actualmente son Iphone 8, con 256 GB de capacidad. Este dispositivo apareció en el mercado en 2017, por lo que previsiblemente, a partir de 2023 podría dejar de recibir actualizaciones, toda vez que, transcurridos 5 años, no está garantizado que Apple proporcione actualizaciones”. “También se dispone de terminales móviles con sistema operativo Android, adquiridos en 2018, para su utilización por personal de diferentes unidades de la Cámara, que deben ser renovados”. ¡Toma ya! Si con los móviles solucionaran los problemas de los españoles pero es que con ellos juegan, se mandan WhatsApps, quedan para comer o cenar con los amigos y los familiares, y cosas de índole doméstica o personal que nada tiene que ver con una herramienta de trabajo para la que hay que realizar un importante desembolso. Además, cuando se les acaba el chollo, se quedan con el móvil, ya sea el ultimísimo o el viejo que, en un acto de generosidad, el Congreso debiera regalar a quienes no tienen semejante artilugio, fundamentalmente nuestros mayores, los que están en residencias y los solitariamente solos.