Parecía que iba a ser un tiempo inacabable, como el año anterior y el anterior y el otro, pero el tiempo pasa, así que aquí estamos de nuevo tras las fiestas navideñas, unas fiestas que no son como ninguna otra, porque en ninguna otra deseamos tanta felicidad a propios y hasta extraños, ni nos juramentamos en ser mejores que antes, ni nos hacemos promesas de cambiar y hasta, copa en mano con las campanadas, gritamos a los cuatro vientos que ahora sí que sí que haremos borrón y cuenta nueva de lo pasado y nos lanzaremos a vivir la vida que de verdad queremos. Y para remate de estos días vienen los Reyes Magos y les pedimos que todo lo envuelvan con su magia, ignorando que eran sabios, que no es lo mismo que magos, aunque lo mismo nos vendría bien que esparcieran su sabiduría mientras los camellos se comen los polvorones que les hemos dejado y los magos se jarrean con la copita de anís o mistela puesta en la mesa del salón, que su noche es muy larga. Vamos, que ni la noche de las hogueras de San Juan da para tanto.

Pero aquí estamos. Sin luces, belenes, campanadas, camellos, magos, ni anises y con los regalos desenvueltos. Llegado a este punto me viene a la mente mi buen amigo Rodo, que decía el día de fin de año mientras veíamos caer la mañana algo así como que qué más daba que mañana fuese a ser otro año si nosotros seguiremos siendo iguales y, por lo tanto, seguiremos haciendo lo mismo. Un mago mi buen amigo; o sea, un sabio.

El tiempo es la pieza más valiosa, entonces cada día tiene la dimensión de querer vivirlo del modo más aproximado a como realmente queremos y que no sea solo un ir pasando y a ver si vienen tiempos mejores

Así que, enlazando con sus palabras, me surge el y ahora qué, porque después de tanto brindis lleno de buenas intenciones empieza todo un año en el que algo habrá que hacer con él si de verdad queremos que no sea uno más sin pena ni gloria para llegar a finales de diciembre y volver al ritual. Y no nos lo van a poner fácil, como suele ser lo habitual, que la vida no es una ONG para mitigar desdichas, así que esperar que la felicidad venga de fuera es como pretender razonar que los camellos de los Reyes se pasean por el salón de casa sin ni siquiera derramar una gota de agua pese a que se bebieron el cubo que les pusimos. Y esto ya es otro cantar y no precisamente de villancico, porque entre el desear y tener media un abismo que, aunque nos parezca infranqueable, salud aparte, depende de lo que hagamos.

Seguirá habiendo guerras, como siempre, y nevará o lloverá a destiempo, se morirán quienes jamás hubiésemos querido que nos dejasen y seguirán aquí muchos que nunca debieran haber pisado este mundo. Y en medio de este fregado que es el día a día, con el tableteo ametrallador del precio de la luz, los alimentos, hipotecas y alquileres, el trabajo o su ausencia y la atención a cuantas obligaciones tenemos porque son las que tocan, o porque así las hemos asumido casi hasta la extenuación; en medio de esta especie de trinchera en la que parece haberse convertido algo tan simple como levantarse por la mañana, vamos a necesitar más de un alto el fuego, que, a diferencia de lo que ocurre en las trincheras de verdad, en esas donde cuando asomas la cabeza un disparo te triza el cerebro y en las que los estrategas pactan un respiro, en nuestra trinchera particular nosotros somos el amigo y el enemigo a la par y en el mismo frente, así que vamos a tener que pedirnos de vez en cuando una tregua para levantar la vista, coger aire y decidir cómo seguir adelante antes de que el día a día nos aplaste como un disparo, sin avisar y a traición.

Ahora que los niños siguen disfrutando de los regalos de los magos de Oriente en medio de la rutina de sus largas horas de guardería y colegio, que poco a poco se asemejan más sus jornadas a las de los peores peones, cosas del mundo desarrollado, recuerdo eso que les decimos de vez en cuando: ¿y tú qué quieres ser de mayor? Ellos, en su inocencia, sueltan sus sueños sin más. El asunto es que nosotros, que ya somos mayores, y quizás adultos, nos hagamos la misma pregunta, porque, a diferencia de los niños, en nosotros el paso del tiempo llega un momento en el que juega en contra y el refrán de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy se alza sobre nuestras cabezas como una espada de Damocles cuyo filo nos acaricia el rostro.

Es verdad que cada día es irrepetible y que lo pasado queda en el pasado y es irrecuperable, pero cuanto más joven se es hay más confianza en que mañana será otro día y ya lo aprovecharemos mejor. Pero cuando se alcanza una edad, y cada uno tiene ese momento, que no es tanto por cronología, que también, como por estado interior, en la que el tiempo es la pieza más valiosa, entonces cada día tiene la dimensión de querer vivirlo del modo más aproximado a como realmente queremos y que no sea solo un ir pasando y a ver si vienen tiempos mejores.

Hace muchos años, ahora ya no, doy fe de ello, lo libritos de papel de fumar tenían una hoja roja que avisaba de que te quedaban solo un par de papelillos más y que, por tanto, había que comprar otro librillo si querías seguir fumando. Miguel Delibes escribió una magnífica novela con ese título, La hoja roja, que aprovecho para recomendar. Pues eso, que cuando menos lo esperemos aparecerá la hoja roja y conviene tener preparado el ánimo para seguir en esta partida donde, como decía Shakespeare, “el destino baraja las cartas, pero nosotros jugamos la partida”. Y jugar no es lo mismo que estar a la mesa, ni lamentarse del mal encarte. Jugar es arriesgarse para ganar, sentir que pese a todo gobernamos un poquito, aunque solo sea un poquito, de cada uno de nuestros días. A fin de cuentas, “Lo contrario de vivir/es no arriesgarse”, canta Fito Cabrales.

Larga vida, pues, para arriesgarnos y hacer este año el mejor de los vividos hasta ahora, que aún estamos a tiempo. Y el próximo ya hablaremos.