Acerca del bipartidismo y del multipartidismo

Han transcurrido varios meses desde que el estimado diario “LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA” aceptara publicar el escrito acerca de la desaparición del bipartidismo y sus eventuales consecuencias.

Probablemente no muy positivas, juzgaba yo, para el devenir de la política en nuestro país. Recuerdo que en aquella ocasión se me echaron encima multitud de expertos en la prédica política, criticando mi opinión presuntamente desfavorable hacia el actualmente vigente multipartidismo. Fundamental, sostenían, para el perfecto devenir de la política nacional. Ocurre que entonces, no pude encontrar argumentos suficientes para contrarrestar mis temores de un futuro incierto.

El caso es que llevo varias jornadas recordando aquel viejo escrito. Y recapacitando acerca de cómo sería la actual coyuntura política en este estresado país nuestro, si en lugar de esa algarabía de facciones y fracciones multiusos multipartidista -algunas de las cuales se nos escapan tanto en sus siglas como en el eventual y difuso contenido programático-.

Preguntándome, insisto, si en lugar de tanto chiringuito de ideas más o menos divergentes, co-existieran hoy dos únicos partidos mayoritarios. Convergiendo, por supuesto, con una o dos formaciones responsables que complementaran el oportuno y necesario contrapeso.

En este momento de mi personal discurrir, permítaseme retornar al día a día de las ya mencionadas Cortes Castellano - Leonesas .

Y preguntarme si aquella opinión mía acerca de las ventajas del bipartidismo hubiera soslayado lo que acaba de ocurrir en las Cortes Castellano- Leonesas. No teniendo - se me ocurre pensar- la necesidad de compartir escaños con un partido divergente en múltiples cuestiones. Y que haya presentado una propuesta, como es el caso, estulta, insólita y un tanto descabellada. Es mi opinión muy personal, que, insisto, en caso de existir otro sistema no sólo no habrían visto la luz - puesto que de embarazos se trata. Sino que sobre todo no habría dado lugar a que izquierdas, derechas y partidos mediopensionistas se tirasen sus sucias, poco gallardas y manipuladas mociones contra el escaño vecino.

Para ignominia de los hoy abrumados ciudadanos. Item más. Para pasto de los medios de comunicación, necesitados de noticias insólitas, cuanto más inauditas, mejor. ¡Este contradios de las Cortes autónomas, por ejemplo!. Ah!, y esa televisión presuntamente “pública “ que sufragamos entre todos ...!

Y puesto que de multipartidismo estamos hablando, intento recordar si los gobiernos centrales se veían antaño obligados a abonar las vigentes altas gabelas a sus congéneres independentistas, ahora socios indispensables en un pluralismo repartido y servil, imprescindible para su mutua supervivencia. A la que, por cierto, se siguen intentando “sumar” más y más protagonistas, ávidos/as de poder. Insaciables, por mor de esa poltrona en la que les colocamos nosotros, los ciudadanos. A veces sin saber porqué o porqué no.

Jesús Pertejo Andrés