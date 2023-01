Por decir, se dicen tantas cosas. Lo que ha causado un impacto tremendo a tenor de lo que recojo por los mentideros de la muy noble y leal Zamora, ha sido la aparición estelar de Dionisio García Carnero, en la presentación a su público fiel del candidato popular a la alcaldía. La presencia de Dionisio en el evento ha dejado al personal epatado. Algunos, los más ingenuos, lo daban ya por jubilado y entregado de lleno a eso que se llama “sopita y buen vino”. Va a ser que no. Dionisio es un animal político de raza y esos no se jubilan así como así, ni por edad, ni porque así lo ordene el partido, ni por nada por muy argumentado que vaya. Al que sí le han dado puerta ha sido al otrora alcalde, Antonio Vázquez.

De lo que más se habla es del reguero del dinero que va dejando el candidato popular. Algunas partidas impresionan, sobre todo por la destinataria que tienen. Vuelvo a decir y digo, allá cada cual con su conciencia. Hay quienes no admiten sugerencias de ningún tipo, como para admitir críticas. ¡Dios nos libre de ciertas iras! Escribo lo que escribo con la mesa del ordenador llena de estampas, como los toreros, mientras me encomiendo a todos los santos y advocaciones marianas.

De lo que también se habla mucho es del nuevo cometido de la delegada Territorial de la Junta. ¿No tiene el PP personal suficiente? Es que esta señora ya tiene un cometido que se supone atenderá a medias o mediante delegación. Hasta ahora sus movimientos de confirmación no han podido ser más errados. Un poquito más de selección, sería gratificante.

Lo que tampoco ha pasado desapercibido es la idea que tuvo no sé quién, ¡alma de cántaro!, de recibir al candidato de marras en el hotel de la presentación. Ignoro la identidad del susodicho o susodicha, pero querer recibir al candidato con globos de colores y cañones de confeti, al más puro estilo yanqui, como si de un Trump se tratara como que no, como que no pega, eso no forma parte de la educación y cultura popular, dicho lo de popular en el sentido más amplio de la palabra. Como todas las ideas sean iguales o parecidas, no sé yo. No me atrevo a hacer de arúspice, pero tampoco hay que devanarse mucho la sesera para desestimar tamañas ideas y darse cuenta de la precariedad en que se mueven.

Todo se andará y todo se verá. Puede haber incluso sobresaltos. Por lo que se dice, se notan los nervios.