Siguen subiendo

Y lo hacen desaforadamente. Me refiero al precio de la cesta de la compara que se ha disparado a nivel récord y alcanza ya el 15,7%. Posiblemente, mañana sea más. No sé dónde están las medidas del Gobierno y los titubeos de Yolanda Díaz al respecto porque la pura verdad es que los ciudadanos no hemos notado nada, ni siquiera un pequeño brote verde que nos devolviera la esperanza. Esto de los precios de la cesta de la compra, además de ir a más, va a peor..

El Instituto Nacional de Estadística (INE) corrigió a la baja el Índice de Precios de Consumo (IPC) de diciembre, para dejarlo en el 5,7%, una décima menos que el indicador que avanzó a finales de noviembre, pero modificando una décima, en este caso al alza, el dato adelantado de la inflación subyacente -la que no tiene en cuenta los alimentos frescos y la energía-, hasta el 7%, la tasa más alta desde noviembre de 1992, con una diferencia sobre el IPC general en más de un punto y siete décimas que en el mes anterior. La tasa anual media del IPC cerró el año en el 8,3%, la tasa más elevada de inflación media en 36 años, desde 1986, con un incremento de precios especialmente significativo. Cada vez lo entiendo menos. Nos avasallan con porcentajes, con la subida y la bajada del IPC, con los puntos y las décimas pero no hacen lo que dicen, ayudarnos con los alimentos básicos que siguen ese crescendo imparable, cogiendo carrerilla. Servidora se pierde ante tanto dato y tanta cifra para darse de lleno con la realidad cuando se ve obligada a visitar al súper de turno. Y no voy solo a uno. Sigo aquel antañón consejo de: “busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo”. Ese algo mejor es algo más barato siempre en la misma línea de marcas. Las diferencias entre unos y otros supermercados a veces son notables aunque, a fuer de ser sincera, cada vez se igualan más por lo alto, nunca por lo bajo. Y, ojo con las ofertas, porque las ofertas de hoy son los precios normales de ayer, salvo excepciones. Hay que buscar para no sucumbir. Unos centimines de aquí y otros de allí acaban conformando el euro que ya da para poco, pero, bueno, menos es nada. Por cierto, Castilla y León es una de las cuatro comunidades autónomas donde la tasa anual del IPC más disminuyó en diciembre respecto a noviembre con una bajada de 1,3 puntos. Tampoco es para lanzar cohetes. Lo único que queremos los consumidores es que las palabras del Gobierno se materialicen en hechos.