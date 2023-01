Relación y bachata de San Antón

¡Oh, glorioso San Antón! que en plena cuesta de Enero, / con la inflación disparada por la subida de precios, / con las rebajas por pérdidas para nuestros ganaderos, / tu santo aquí celebramos con procesión en los pueblos. / Bendice a los animales como amigos que son nuestros: / desde el humilde borrico que carga como el primero, / pasando por el ganado que nos procura alimento, / y los que nos acompañan como animales domésticos.

Protégenos los primeros a nosotras, San Antón, / a mujeres y homo sapiens como animales que son, / como se verá enseguida del pueblo en la relación / de Zamora que otro año a ti echamos con fervor.

Pero a ritmo de bachata, cual la famosa canción / para salir adelante en los tiempos de aflicción. / Y por eso de Shakira la letra se cuela hoy.

Aunque se acabó la mili (que Aznar fue quien la quitó), / las relaciones seguimos diciendo por tradición. / No es por la falta de mili por lo que tan pocos son / los jóvenes que se juntan para hacer la relación. / La razón es que los pueblos que guardan la tradición / se están quedando vacíos o vaciados ¡vive dios!

Las buenas gentes se marchan porque al “hermano lechón” / (pues el otro San Francisco “hermano” así lo llamó) /lo encierran en macrogranjas, y aumentan la producción / a costa de nuestros campos y de contaminación / del agua, pues los purines no son la depuración.

Shakira sigue cantando. Y la tierra de Zamora que resiste y también lucha: “Te creíste que me heriste y me volviste más dura”. Los pueblos ya no lloran. Nuestra tierra factura.

Y sin agua y sin trabajo reina la despoblación, como nos canta Shakira en su famosa canción: “Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo no quiero otra decepción”.

Y perdónanos, buen Santo, si este año la subasta / ha sido floja en dinero. Pues la culpa es de la caja / y de los bancos, que sueldos, la PAC y pensión nos guardan, / y no sabemos ¡cojones! (con perdón) dónde se saca.

Al cajero más cercano hemos hecho una excursión / con el Blablacar del pueblo, subidos en el tractor. / Pero estaba tan lejano que al final lo que pasó / fue que lo de la subasta en gasoil se nos gastó.

Y lo que se subastaba, ya sabes por qué mermó: / por esa guerra en Ucrania que alguno la aprovechó / para subirnos los precios y disparar la inflación. / Y por eso aunque la gente lo que tenía nos dio, / no pudo estirarse mucho. Un mal año, San Antón.

Por todo esto la subasta muy generosa no ha sido. / Casi mejor, porque el cura a todos nos ha advertido / que son muchos los ladrones que por aquí se han venido / a robar en las iglesias aunque sea lugar divino.

Pues las iglesias cerradas también son un objetivo, / como las casas cerradas, sin hogares, sin vecinos, / para aquellos que nos roban el pan, el agua y el vino / ¡y hasta el aire con molinos que ya no muelen el trigo!

Las eléctricas nos vienen a la mente con razón, cuando Shakira dedica a quien sea su canción: “Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión.”

San Antón, los animales en verano se quedaron / sin refugio, amparo, asilo, ¡todo se estaba quemando! / Buen santo, tus criaturas que el fuego había espantado / cuando volvieron a casa estaban amedrentados: / guaridas, colmenas, nidos, cuadras ¡todo calcinado! / Sin forraje en los graneros, sin grano para los pájaros, / sin flores donde libar las abejas, y sin pastos / verdes para alimentar el ganado y los rebaños.

Los animales salvajes, que también proteges, Santo, / sin refugio y alimento al final todos quedaron, / ya fueran lobitos buenos o aunque fueran lobos malos. / Y los vecinos del pueblo y vecinas ¡arruinados!

La fiscalía no ha visto el delito perpetrado /cuando, pese a la sequía, aún no estaba preparado / operativo de incendios para evitar lo quemado: / el incendio es el culpable por haberse adelantado.

Y el pueblo a los de la Junta la canción le dedicaron: “Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato. Una loba como yo no está para novatos.” (Y menos para Gallardos).

Aquí seguimos buen Santo, con la rosca del patrón. / La rosca de pan de siempre, no sea que diputación / nos la cambie por fromago como ya nos sucedió / con las uvas que nos dieron cuando el año se acabó.

Que a los de la cofradía con queso no nos la dan / porque lo que defendemos es al hermano animal. / Y si hay que nombrar la rosca como “fadeno” ¡hecho está! / Por esperanto no queda a quien latín sabe hablar.

Para rosca la que le hace el del PP de derechas / al liberal sin partido para ver si entre ambos echan / (“Estás tan raro que ni te distingo. Cambiaste un Ferrari por un Twingo.”) al alcalde de Zamora (“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”) ¡Que es muy raro en esta tierra / que en la capital gobiernen gentes sencillas de izquierdas!

Shakira sigue cantando: “Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques.”

Protégenos San Antón a nosotros los primeros / puesto que animales somos, ni mejores, ni señeros, / los vecinos y vecinas que aún quedamos en los pueblos / cuidando tus animales, reivindicando derechos. / Y procurando alimento a lobos malos y buenos / de la tierra. Y trabajando para alimentar al pueblo.

Y a la tierra de Zamora que resiste y también lucha: “Te creíste que me heriste y me volviste más dura”. Los pueblos ya no lloran. Nuestra tierra factura.

Y si a alguien ha sal-picado esta corta relación / que entienda que no es mi culpa lo que el pueblo criticó / Si “sal-piqué” con la letra, pido perdón, San Antón. / Ya sabes que las mujeres todas valemos por dos.