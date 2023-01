Ser juez y parte

Por supuesto tiene que ver con el lío del Tribunal Constitucional. Acuérdense de que había dos magistrados que, si se aprobaba la reforma del Gobierno para la renovación del tribunal, iban a dejar su sitio a otros jueces. Esos dos magistrados pudieron participar en la votación que juzgaba su futuro porque la mayoría de sus compañeros conservadores no vieron incompatibilidad, no vieron motivo para recusarles.

La trampa que ha utilizado la derecha para saltarse todos los precedentes y que los señores Trevijano y Narváez pudieran votar sobre su propia recusación. Fue votar otra cosa: no la recusación en sí, sino si esa recusación se debía tramitar. Para los magistrados conspirados con el PP, tramitar la recusación era perder este pulso. Porque si se aceptaba a trámite, el mero trámite ya podía alargar por varias semanas el resto de las decisiones, y ese mismo viernes Trevijano y Narváez iban a ser sustituidos. Y porque si se aceptaba como válida, perdían la mayoría en el tribunal para tumbar los planes del Parlamento, como era su principal intención. Es de cajón. Porque un juez no puede juzgarse a sí mismo.

Para cualquier entendido no en derecho político sino en derecho democrático lo que ocurre con la derecha española y su “golpe de estado permanente” en el CGPJ y el TC no tiene parangón. Pero es una muestra de que el régimen democrático es bastante frágil y adolece de una falta de legitimidad democrática de origen. Y así nos va…

Reclutar al CGPJ y al TC en la guerra contra el Gobierno de Pedro Sánchez confirma que la derecha cree que el fin justifica los medios. Hay que hacer lo que sea para detener a Sánchez. Si para eso es necesario boicotear la renovación del CGPJ desde hace cuatro años o impedir durante seis meses la del TC, no hay ningún problema. Las acrobacias ideológicas, a las que se ha unido la prensa de derechas, no suponen ningún obstáculo serio. Todo este ambiente en el que el PP se niega a cumplir un mandato constitucional y es jaleado por ello por los que dicen ser grandes defensores de la Constitución,

Lo terrible es que la derecha horrorosa política y mediática que disfrutamos en España habla de Golpe de Estado del Gobierno cuando son ellos los que llevan más de 4 años sin cumplir la Constitución al no renovar el CGPJ. Lo mismo, seis meses sin renovar en el TC. Y dos jueces del TC con el mandato caducado que deciden sobre su propia recusación. Es alucinante y lamentable, vaya democracia más bonita que tenemos, parece que los de siempre se la pueden saltar cuando les venga en gana.

La gravedad que vivimos haría reaccionar a cualquier país europeo “normal”. Políticos de derechas y ultras, grandes empresarios corruptos, jueces okupas injustificables y medios de manipulación, todos ellos en companchita para doblegar las leyes aprobadas por el Parlamento y derogarlas vía recurso al TC, tantas veces como haga falta. Millones de españoles, comportándose como masoquistas, amordazados por unos cientos de miles de sádicos, de generación en generación. Y ya está bien de culpar a Sánchez, las izquierdas o a gente que se atreve a decir verdades. Si este pueblo quiere seguir bajo el yugo franquista que siga votando a corruptos y siendo esclavos de los amos del cortijo, de su presente y futuro sus hijos y nietos. (Bárcenas va a salir ya de la cárcel y los grandes empresarios corruptos ni han declarado). No hay más. Democracia o Franquismo. No es tan difícil de entender y votar

Me repito y lo haré hasta el cansancio más absoluto o que alguien me pida que no lo haga. Recordar y no olvidar. Las próximas elecciones en mayo del 2023, municipales, autonómicas, hay que votar y repito la derecha no trabaja pero va a votar siempre y por eso gana, los demócratas y progresistas no deben quedarse en casa y deben ir a votar, ésta es la única forma de cambiar las cosas y sacar esta derecha retrograda y también a sus jueces por la vía democrática de los votos de los ciudadanos que creemos en el estado de derecho. Ojala alguien me oiga porque mis gritos solo los oye mi sufrida esposa. ¿Realmente estos Jueces conocen la constitución?

Faustino Gómez Pérez