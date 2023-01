Lo del cartel

La actualidad local y provincial nos proporciona tanta información que hoy no sabía por dónde empezar. Al final me he decantado por lo del controvertido cartel de la Semana Santa de Zamora. Y digo controvertido porque hay un lio de fechas, propiedades y esas cuestiones que en absoluto son baladíes, porque o alguien está mal informado o está mintiendo.

Uno va y dice que la obra del cártel del recordado Carlos San Gregorio con quien tantas veces tuve oportunidad de ‘pegar la hebra’, es del año 2001. Sin embargo la realidad, que siempre es tozuda, le desmiente. A ver, con librito y fotografía delante de mis ojos, puedo decir y digo que el cartel es de 1999. Otrosí añado que ilustró la portada del librito que contiene el Pregón de la Semana Santa de aquel año 99, que corrió a cargo de Miguel Martín Pedraz, cartel que se repite en la página 3.

En las fotos que me ilustran para no meter la pata, incluso del puño y letra del pregonero hay una dedicatoria que fecha el 15 de noviembre del 99, dedicado a alguien cuya identidad no voy a desvelar, claro. Es más, estoy en posesión de otra instantánea con el mismo cartel que el autor, San Gregorio, dedica a un sobrino suyo. La fecha se repite, 1999. Entonces, ¿por qué ese afán de querer cambiar la verdad y la realidad? ¿Qué oscuros tejemanejes hay en esta historia? es un decir.

Por aquel entonces, repito, 1999, si no me equivoco, el presidente de la Junta de Cofradías era Dionisio Alba Alvarez quien se hizo cargo en 1997, y el vicepresidente Javier Rodríguez San Gregorio, sobrino del autor, quien le encargó ilustrar el pregón de Pedraz. El librito se compone de un total de once dibujos dedicados a distintas cofradías con el mismo formato, es decir, con la vitola de Carlos San Gregorio, siempre tan generoso, siempre tan profesional, siempre tan artista. La elección del cartel ha sido un acierto pleno. Parece que el tiempo no hubiera pasado por esos trazos que desvelan la identidad del autor.

Lo importante, tras el lío de las fechas, la propiedad y otras cuestiones que han aflorado a lo largo de los últimos días, es el homenaje implícito que la Junta le hace al pintor zamorano eligiendo, precisamente esa instantánea que devolverá a la actualidad, al recuerdo y al corazón, la figura de uno de los buenos artistas zamoranos de todos los tiempos, Carlos San Gregorio, que siempre merecerá nuestro reconocimiento. Arrojar un poco de luz, tampoco ha venido mal. Discutir la verdad da qué pensar y no hay que crear polémicas tontamente.