La vida reducida a una fachada

Cae la nieve sobre París. No, no es cierto que eso ocurra hoy ni haya ocurrido ayer mientras escribía esta columna. Pero ese podría ser el comentario que acompañara de una foto que cualquiera pudiera subir hoy, mañana o alguno de estos días a la red social de su elección. La foto ni siquiera tendría por qué ser de uno de los cuatro días que, de media, nieva en París en enero, lo cual, a su vez, quiere decir que unos años nieva más días, otros menos y bastantes años ni un solo día el manto blanco cubre la ciudad del amor, los adoquines y la Torre Eiffel. Así pues, el comentario sería tan breve como falso ya que sabemos que cuando foto y comentario aparecen en la red no es cierto que esté nevando en París. A la vez foto y comentario son verdaderos, ya que la ciudad que vemos en esa imagen es ciertamente París y sobre ella los copos blancos alfombran calles y tejados.

Las redes, con su universalidad e inmediatez, multiplican por un millón el efecto, probablemente beatífico, que mucho antes ya ofrecían la prensa del corazón La columna de hoy no versa sobre paradojas. O tal vez sí. Lo que sabemos es que casi automáticamente, a esa foto empezarían a llegarle corazones, “likes”, “me gusta” y aquellas interacciones que cada red pone a disposición de sus usuarios para mantenerlos atrapados durante el mayor tiempo posible. También comentarios de todo tipo, respuestas, fotografías similares de París, con y sin nieve, o de los más insospechados lugares del planeta. Porque las redes sociales también permiten eso, que la magnificencia de una vista cenital de la Place de l`Étoile con el Arco del Triunfo irradiando calles desde su centro pueda ser situada al mismo nivel de admiración que la plaza mayor del pueblo de cualquiera de nosotros. Las redes, con su universalidad e inmediatez, multiplican por un millón el efecto, probablemente beatífico, que mucho antes ya ofrecían la prensa del corazón, los sensacionalistas tabloides amarillos británicos o el desaparecido periódico El Caso. El de evitar pensar mucho en las desdichas diarias de la propia vida, metiéndose de lleno, a cuchillo y con las vísceras abiertas de par en par en la vida de otros. Probablemente Shakira y Piqué, ya sea culebrón o circo lo suyo, estén ahorrando estos días bastantes citas en la agenda de psiquiatras, psicólogos y terapeutas varios. Basta con tomar partido por la una o por el otro y escribir sin descanso, con pseudónimo o sin él. En menos de 280 caracteres o en largos pseudo ensayos libertarios o moralizantes. Incluso ahora, cuando se discute hasta la naturaleza binaria del sexo biológico en los humanos, la tentación de la trinchera del a favor de uno o, sobre todo, en contra del otro, sigue siendo demasiado irresistible. La dicotomía eterna pervive en la naturaleza y en el comportamiento humano. Sin saberlo, sin buscarlo y sin, probablemente entenderlo, han conseguido dar en el clavo de la sublimación de la razón fundamental del éxito de las redes sociales. Vivimos tiempos de fachada y superficie en los que no importan los milagros que están detrás de la trama urbana de París o del hecho científico de la nieve. Una foto o un comentario bastan para que cualquiera pontifique públicamente sobre la vida de otros y asiente sin pilares esas verdades como puños que solo la osadía de la ignorancia permite instaurar. www.elespejodetinta.com