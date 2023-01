¿Cuál será la próxima?

Castilla y León vuelve a estar de moda. Y no por noticias positivas o por decisiones que lleven a la recuperación económica, a la creación de empleo, a la derrota de la despoblación, al crecimiento de la agricultura y la ganadería, a la industrialización de tantas y tanta zonas alejadas de mano de Dios o al aumento y mejora de los servicios públicos, entre ellos esa Sanidad que sigue motivando manifestaciones y protestas. No. Si los ojos de toda España y media Europa se han vuelto hacia nosotros es por otro “órdago” de Vox, aceptado ya por el PP de aquí aunque no se sabe todavía si también por Feijóo y su guardia pretoriana de Génova.

Les imagino enterados de qué va el asunto. Ha sido primera página nacional desde que el pasado jueves, tras el Consejo de Gobierno de la Junta, acudió a la rueda de prensa el vicepresidente autonómico y líder regional de Vox, Juan García-Gallardo. ¿A qué se debió tal honor, que hizo enmudecer hasta al incombustible y vendedor de lo que sea Carlos Fernández Carriedo? Sencillamente a que don Juan quiso asumir para sí y su grupo un conjunto de medidas recogidas bajo el pomposo nombre de “Fomento de la natalidad y el apoyo a las familias”. Desde muchos sectores (oposición, sindicatos, entidades médicas, asociaciones de mujeres) se las conoce simplemente como medidas “anti aborto”. Fue presentarlas el señor García-Gallardo, con ese toque de autocomplacencia rayano en la chulería, y desatarse la polémica ante el expresivo silencio del señor Fernández Carriedo. La mayor parte de los líderes regionales y nacionales tuvo que pronunciarse sobre las citadas medidas. No así uno de los principales protagonistas, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, del que a la hora de redactar estas líneas (mañana del sábado) no sabemos qué opina. Y eso que lo del anti aborto se aprobó (dicen unos, dudan otros) en Consejo de Gobierno, donde, se supone, se manifiestan todos y, especialmente, quien más manda.

¿Qué sucedió? Vaya usted a saber, porque aquí de la cacareada trasparencia nada de nada. El caso es que de esas propuestas no hablaron ni el titular de Sanidad ni la de Familia, los departamentos más afectados, sino que la “gloria” se la llevó Gallardo, que para eso cobra 80.741,24 euros anuales por no tener competencias concretas y por gastarse en personal 1,2 millones para gestionar solo 112.000 euros. El señor vice tuvo, eso sí, el “detalle” de no hablar de motivos ideológicos, sino de, faltaría más, apoyo a las embarazadas y fomento de la natalidad. No opinan lo mismo en el Gobierno central, en los movimientos feministas, en la oposición, en los sindicatos médicos. Para estos sectores está claro que las medidas buscan presionar y coaccionar a las mujeres que, por las razones que sean y al amparo de la ley vigente, hayan decidido abortar. Gallardo propone atención psicológica para ellas, escuchar el latido del feto y contar con una ecografía 4D. Y, además, acabar con la supuesta persecución a los médicos que aleguen objeción de conciencia para no practicar abortos en los centros públicos. (De los privados, donde se llevan a cabo la mayoría de los abortos en Castilla y León, no dice nada).

Al principio, desde el PP se negó que estas medidas supusieran un cambio en el protocolo actual. No iba a variar nada. Como Mañueco permanece mudo, se entiende que respalda a su consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, que el sábado anunció que el lunes, o sea mañana, se pondrán en marcha estas medidas. Antes, en la concentración motera de Pingüinos, ya lo había adelantado Gallardo; “inmediatamente”, dijo. Vázquez se tragó su negativa. ¿Cómo se hará? Nada se sabe. Escuché a un médico afirmar que aun no tenemos medios para las ecografías 4D ni hay fecha para adquirirlas. Otro doctor aseguró que, en determinadas circunstancias, pueden ser peligrosas para el feto y que, además, no aportan nada nuevo respecto a las ecografías actuales. Un tercero añadió que los médicos ya se encargan de ese tratamiento psicológico a las embarazadas y que no sería preciso nada más para quien ha pasado la dura prueba de decidir abortar. ¿Y de dónde sacarán los médicos más tiempo para estas nuevas obligaciones si andan tan apurados? Y eso qué le importa a Gallardo, que tiene horas y horas libres para buscar “iniciativas” que pongan al PP contra las cuerdas (hay pronto elecciones) y conviertan a Castilla y León en cobaya de sus experimentos ideológicos y anti sociales.

De ahí la pregunta inicial: ¿Cuál será la próxima? Entendiendo como tal la siguiente imposición de Vox.