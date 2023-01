Sandeces (o no)

Dicen algunas lenguas que 2023 será un caos, un desastre, un cataclismo, una porquería, una ruina… La retahíla de sentencias negativas es casi infinita, siempre, claro está, que uno asista a esas reuniones de amigos, colegas y desconocidos, donde todo se ve más negro que el carbón. El otro día asistí, por casualidad, a una de ellas. Me invitó un amiguete, que anda más para allá que para acá. “Vamos, tío, ya verás qué bien te lo vas a pasar. Ahí solo tienes que escuchar al que tiene la lengua más larga. Tú, si quieres decir alguna sandez, dila”. Y lo acompañé al antro de mierda, sin saber muy bien qué coños hacía yo ahí. Bueno, el caso es que me colé en aquella fiesta de las barbaridades y me lo pasé de cine. Hacía mucho tiempo que no veía un espectáculo de esas características, con mujeres y hombres hablando de lo primero que se les venía a la cabeza, en muchas ocasiones sin ton ni son, aunque, por lo que percibí, eso daba igual para el público que llenaba el garito. Por lo que me dijeron, las reuniones se celebran cada dos meses. Y, ya les adelanto, que acudiré a la siguiente.

Si alguien quiere ser mejor en la vida, entiendo que debe enfrentarse permanentemente a las ideas, opiniones, imágenes y prejuicios propios

“¿Y por qué vas a volver si lo único que has escuchado son sandeces?”, me espetó otro amigo con quien compartí la experiencia. Y lo único que se me ocurrió responderle fue que a mí me encanta ver, oír y escuchar, aunque lo que vea, oiga y escuche sean eso: sandeces. Este amiguete no entiende ni comparte este modo de enfocar la vida; es decir, que alguien, en este caso yo, acuda a eventos, actos, funciones, ceremonias, fiestas, galas, etc., de cualquier tipo y organizadas por cualquiera. Aún no ha comprendido que en esos ceremoniales se aprende muchísimo, sobre todo si lo que escuchas te molesta al oído o a la razón, que ahí es donde realmente uno prueba a separar el grano de la paja y a discernir, concepto que el Papa Francisco utiliza habitualmente. Porque, claro, si uno solo acude a encuentros de amiguetes y simpatizantes, donde se escuchan los mismos mensajes, las mismas palabras y los mismos insultos o halagos de siempre, lo único que consigues es seguir pensando como siempre. Y eso, pienso yo, es un tremendo error, por mucho que algunas personas mantengan todo lo contrario.

Porque de eso se trata, ¿no? Si alguien quiere ser mejor en la vida, entiendo que debe enfrentarse permanentemente a las ideas, opiniones, imágenes y prejuicios propios. Y eso solo se consigue cuando se encuentra frente a un espejo que no devuelve la imagen personal que uno está acostumbrado a observar habitualmente sino la imagen de los demás. Y cuando suceden estas cosas, en vez de escandalizarse, lo lógico es prestar atención, preguntar, indagar y reflexionar, no siendo que las supuestas sandeces no lo sean tanto. Ninguno de los dos amiguetes que menciono más arriba comparten estos modos de pensar. Ellos dicen que soy muy raro y que así no se puede andar por la vida. Yo les digo que son un ejemplo de esos cientos, miles y millones de personas que no cambian sus opiniones por nada del mundo, que si piensan “a” no se les puede comentar que están equivocados porque seguirán manteniendo “a” hasta el final de los tiempos. Bueno, ya les he dicho que allá cada cual con sus ideas y sus modos de hacer. Yo, mientras tanto, seguiré con mi método, que hasta ahora ha sido casi infalible.