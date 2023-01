Ante el Día Mundial contra la Depresión

En el Día Mundial de la Depresión, quiero hacer visible con mi experiencia una enfermedad que hoy en día más de tres millones de españoles sufren y que, tras la pandemia, se ha agravado. Hubo más de cuatro mil suicidios en España durante el 2022, siendo la causa externa que más muertes produce con once suicidios por día que no salen en ningún medio.

Una de esas personas soy yo. Llevo luchando con esta enfermedad desde muy joven, pero, a partir de hace un año, se me agravó después de una larga cuarentena empecé a sentirme mal pensé que erán secuelas de la enfermedad, pero la situación se fue agravando sintiendo fuertes ataques de ansiedad, vómitos , dolores de cabeza … Pero lo peor fueron los pensamientos suicidas que se pasaban por mi cabeza. Dejé de socializar con la gente, siendo imposible poder salir de casa. Hice de mi hogar mi refugio y a la soledad mi gran compañera. La situación fue empeorando día tras día y acudí a mi médico de cabecera, el cual me derivó a las consultas de psicólogo y psiquiatra, aunque eran muy tardías y tratamientos cada vez más fuertes para poder controlar mis ataques de ansiedad, poder conseguir dormir aunque fueran pocas horas por la noche y eliminar todas las ideas suicidas de mi cabeza.

Solo quiero que la enfermedad de la depresión se haga visible y todos juntos luchemos por ello y que no haya más suicidios por esta causa

Hoy en día sigo medicada, sigo sufriendo eso que nunca se nombra: depresión, y sigo luchando, luchando por seguir viva, por recuperar todo lo que he perdido por el camino, amigos trabajo, libertad y esa sonrisa que, durante años, intentaba reflejar en mi rostro y me caracterizaba .

Quiero luchar, porque la depresión se haga visible, porque no haya más suicidios porque la gente no te pare por la calle y diga si tienes buena cara si lo tienes todo…

Yo lo tenía todo, y de la noche a la mañana dejé de tener todo a tener ideas suicidas llantos incontrolables y vivir una auténtica pesadilla

A quien lea esto: quiero que sepa que no es el único que hay más gente con esta enfermedad que es lo que es, una dichosa enfermedad que, aunque no tiene cura, tiene tratamiento. Con paciencia y lucha estoy segura que se puede salir y aunque tengamos poca ayuda instituciones lo lograremos y saldremos más fuertes que antes. Con esa esperanza luchó yo, que no se tome el camino que nosotros llamamos más fácil del suicidio y que sigamos adelante.

Lourdes María Muñoz