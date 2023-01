Mucho se está hablando del pretendido ofrecimiento hecho por el candidato del PP al actual presidente de la Diputación, Francisco Requejo. Hay opiniones para todos los gustos. Algunos, con verdadero sentido crítico, pretenden llegar al fondo del ofrecimiento que hay que tomar con la debida cautela. Tal acto de “magnanimidad” tiene de longanimidad lo que yo de cura. Entiendo que se trata de un ofrecimiento interesado con exceso de trampa y cartón. Es la lectura que hace la mayoría ciudadana que se muestra preocupada por lo que pueda ocurrir.

Son legión los zamoranos que opinan que el señor Requejo ha hecho bien en no aceptar. Porque, es un supuesto, en caso de que el candidato popular no gane la alcaldía, ¿cómo quedaría el señor Requejo? Tengo para mí que el “sálvese quien pueda” forma parte del imaginario del candidato, que ya tuvo una experiencia no precisamente grata, en las anteriores elecciones. Aunque, al candidato, siempre le quedará la Diputación, si el PP es capaz de superar los 800 votos que le separaron del PSOE en los anteriores comicios. Esa cifra es una renta escasa. Estimo que Francisco Requejo, sobre todo tras el espaldarazo de Fromago, no es un relleno, no es un peón del damero político. Estimo que tras sus muchos aciertos, que se trabajó a conciencia, Requejo es un líder en toda regla, no se le puede negar esa cualidad acompañada de la suficiente calidad como para no tener que demostrar nada a estas alturas.

Las buenas gentes de Zamora, a tenor de lo que recojo aquí y acullá, interpretan el ofrecimiento del candidato como un signo de debilidad y puede que hasta de impotencia. Hombre, me voy a mojar, tras conocer la identidad de algunos acompañantes del candidato popular, como que no me convencen, como que pienso que el PP necesita recambios importantes en sus filas. Esto no es lo que predica Feijoó. Allá cada cual con su conciencia. Lo que no se puede es caer en la soberbia, actuar desde el ensoberbecimiento.

No es posible que los perdedores de la lista de Martín Pozo, sean los que, en su mayoría, acompañarán al candidato. Da que pensar. El votante no quiere, por lo que me dicen, sorpresas efímeras aunque, hay una que de materializarse va a sorprender a muchos. No se trata de contabilizar grandes apellidos, muy por el contrario se trata de candidaturas creíbles, con gentes responsables, capaces de trabajar por Zamora y por los zamoranos, no por sí mismos y su permanencia o vuelta a la política para medrar. En definitiva, gentes sin el yugo de la ideología que, a veces, los esclaviza.