Más que porno, superporno

Hace unos días el dicharachero presidente de Cantabria decía en la cadena de televisión “la Sexta”, que el regalo que le había hecho la pareja de Cristiano Ronaldo al citado jugador le había parecido “pornográfico”. Se refería a un automóvil Rolls Royce, valorado en más de 300.000 euros, con el que le había felicitado la Navidad, eso sí, primorosamente envuelto con un gran lazo rojo. Miguel Angel Revilla insistía en que “con lo que está pasando la gente, que salgan esas cosas en televisión no es moral”. Pero el caso es que así es como funciona la sociedad ultra capitalista que hemos creado: la de unos tanto y otros tan poco. Una sociedad donde cualquiera está dispuesto a escarrancharse por mor de la pasta. Lo del regalo de Navidad del futbolista no es nada más que un simple reflejo de la realidad y que, por tanto, no debería sorprender a nadie. Lo que ocurre es que, aunque sean muchos los casos como éste que se suceden (recuérdese el obsequio de sesenta y cinco millones de euros de un rey a una señora alemana) no suelen hacerse públicos y, por tanto, no nos enteramos. En aquel momento no me quedó claro por qué el vehemente presidente utilizó el término “pornográfico” para definir tal hecho, ya que, según la RAE, pornografía es “la presentación abierta y cruda del sexo que busca producir excitación”, y allí no había sexo, y mucho menos excitación. O sea, algo aparentemente tan absurdo como decir que huele bien una mezcla de sudor y cebolla.

Sin ir más lejos, o sea, sin salirse del mundo del fútbol, ese mismo día, otro medio de comunicación publicaba otra noticia o supuesta noticia, “pornográfica” también, incluso mucho más “pornográfica” que la del coche de Ronaldo, tanto que podría tacharse de “superpornográfica”. Decía que estaba en marcha una negociación en torno al fichaje del jugador francés Kylian Mbappé por parte del “Real Madrid”. Tal información tasaba la operación en mil millones de euros. ¡Sí! he dicho mil millones, y lo he escrito con letras, no vaya a ser que alguien piense que se me ha colado algún cero en tan astronómica cifra. Trescientos millones corresponderían a la transferencia de fichaje que se llevaría el equipo al que pertenece en estos momentos el jugador (“París Saint Germain”), otros trescientos millones se los embolsaría el propio jugador como prima de fichaje y cuatrocientos más a repartir en cuatro años, coincidiendo con la duración del contrato. No se sabe a ciencia cierta si es veraz o no la citada información, porque el mundo del fútbol no es muy diferente al de la política, y por tanto lo relacionado con la verosimilitud brilla por su ausencia.

Sea o no sea cierta la noticia, las cifras que se han manejado hacen daño a la vista, tanto como ver unas lorzas desparramadas alrededor de la cintura. No obstante, algunos medios han justificado tal dislate, argumentando que sería rentable el fichaje. Pero, incluso en el hipotético caso de que eso fuera así, no por ello dejaría de ser escandaloso, pues una cosa es la rentabilidad y otra el despiporre. El ejemplo que se trasladaría a los niños que practican ese deporte no sería precisamente el más ejemplar.

Noticias como éstas, son siluetas sin formas que se derriten solas, dejan engurruñada el alma y esguarniada la figura. Piénsese que con esos 1000 millones de euros se podrían gestionar 17 ciudades como la nuestra durante todo un año, atendiendo los servicios de una población equivalente a la de un millón de personas. (Zamora, hasta ahora tenía un presupuesto de algo más de sesenta millones, y para el año que acaba de empezar un par de millones más).

Cabe preguntarse cómo habría que abordar este tipo de noticias y si es de recibo comentarlas sin hacer mención a la trascendencia de las mismas. También pensar en cuánto perjudica el hecho de no entrar a saco en el meollo del asunto. Solo si se hiciera estaríamos en condiciones de entender la definición dada por el presidente cántabro, ese dirigente que al no ser un sansirolé no se detiene en ringondangos. La respuesta no está en el viento, se encuentra en nosotros mismos si nos molestamos en aplicar el sentido común.

¿Es plausible quedarse en la media oscuridad de las noticias, o entoñar la verdad, o difuminarla para que no se aprecie su aspecto “pornográfico”? sería otra pregunta. Sin rascar no es posible destapar un “Watergate”, se sirva uno o no de gargantas profundas. Pero, es que apenas se rasca, ya que el repliegue claudicante de las informaciones es más que palpable. Pero claro, hay que entender que cuando se ha visto “Quo Vadis” se quitan las ganas de enfrentarse a los leones.