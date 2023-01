Y mientras, el Gobierno se abraza….

¿Cómo es posible que desde el Gobierno se insista machaconamente que “los precios llevan bajando cuatro meses”? ¿Qué precios? ¿Los de Portugal? ¿Los de Francia? ¿O los del Reino Unido? Porque los de España están por la nubes en todo. En alimentación, en textil, en calzado, en vivienda, en ocio, en restauración, en seguros, en limpieza. Que dejen de engañarnos. Los supermercados no se han molestado en subir cinco o seis céntimos, no, lo han hecho ya no a lo grande sino a lo bestia. Diez, quince, veinte y hasta más céntimos por producto. Pongamos que hablo del bote de tomate triturado de Mercadona.

Recuerdo, porque hay que tener memoria para todo, cuando en sede parlamentaria, Sánchez le dijo a Rajoy, a la sazón presidente del Gobierno: “Señor Rajoy usted nos sale muy caro a los españoles”, aludiendo a los precios Es vergonzosa y engañosa la propaganda gubernamental con la que nos bombardean todos los días. El IPC al 6,8% no dice que bajen los precios, dice que se modera el ritmo de subida. A ver si aprenden a leer y no que ‘traducen’ a su bola, que no es la real, es otra bola que hinchan y vuelven a hinchar. Ninguna familia española ha visto bajar los precios de lo que consume, tampoco el de la electricidad que nos sigue dando algún susto que otro. Que no nos vengan con cuentos a sabiendas de que los españoles han perdido más de un 13% de poder adquisitivo en dos años, lo que nos ha llevado a tener el índice de Okun de paro e inflación. Quédese con el nombrecito y sepa que El Índice Okun, también conocido como Índice de Miseria, estudia la incidencia conjunta de dos factores especialmente preocupantes para el bienestar socioeconómico de las clases medias y las rentas bajas, como son el nivel de desempleo (tasa de paro) y el Índice de Precios al Consumo (IPC). Los expertos no dudan en señalar que la era Sánchez ha disparado un 44% el índice de miseria en España. Con la particularidad de que la incidencia combinada del paro y de la inflación es cada vez más fuerte. Recuerdo, porque hay que tener memoria para todo, cuando en sede parlamentaria, Sánchez le dijo a Rajoy, a la sazón presidente del Gobierno: “Señor Rajoy usted nos sale muy caro a los españoles”, aludiendo a los precios. Pues bien, cabría decirle lo mismo al actual presidente del gobierno, señor Sánchez usted nos sale muy caro a los españoles. Desde que usted gobierna, las mismas facturas que le tiraba a la cara al señor Rajoy, es decir, gas, agua y electricidad,, han subido más de cuatro veces lo que criticaba. Y mientras el Gobierno se abraza y felicita con luz y taquígrafos por lo bien que lo está haciendo todo, España se empobrece y los españoles siguen perdiendo poder adquisitivo a lo bestia