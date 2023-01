Déjame que te cuente

Si quieres tener un 2023 fabuloso, te espero a la hora de siempre, donde tú ya sabes. Ahí, solo ahí, te diré qué tienes que hacer, ¿de acuerdo? Recuerda que no tienes que llevar nada especial, aunque no estaría mal que te acompañase lo de siempre: una libreta, un bolígrafo y algo para compartir, como nueces, avellanas, pistachos, anacardos, almendras… Ya sabes que los frutos secos son fundamentales para mantener el cuerpo en buenas condiciones con el paso del tiempo y que, a nuestra edad, estas cosas hay que saberlas y, sobre todo, ponerlas en práctica. Por lo demás, solo espero de ti que no me dejes tirado, como en los viejos tiempos, que quedábamos a tal hora y llegabas a las mil y quince, es decir, pasadas dos, tres o cuatro horas. Con el paso del tiempo fuiste aprendiendo que eso estaba muy mal y espero que ahora, tras más de cincuenta años de existencia, hayas aprendido la lección: si te comprometes a quedar con alguien, debes cumplir tu palabra. Porque la palabra dada es una de las cosas más importantes de la vida.

La importancia de la palabra dada fue una de las lecciones que yo aprendí de las personas mayores de mi pueblo, que cuando hacían un trato se respetaba hasta las últimas consecuencias Sí, la importancia de la palabra dada. Fue una de las lecciones que yo aprendí de las personas mayores de mi pueblo, que cuando hacían un trato (es decir, vender y comprar trigo, cebada, algarrobas, garbanzos, paja, uvas, vino, remolacha, leche, lechones, vacas, terneros, etc.) se respetaba hasta las últimas consecuencias. Y si alguien no lo hacía, ya puedes imaginar las consecuencias. Entre las peores, que te señalaran con el dedo y quedaras etiquetado para siempre con el sambenito de persona poco de fiar. Y eso, en un pequeño pueblo de 800 habitantes, era y sigue siendo muy jodido. Pero también lo era y lo sigue siendo que alguien incumpla su palabra dada ante los amigos, los compañeros de clase, los colegas del trabajo, la pareja de turno, los hijos, etc. ¿Y qué decir de quienes venden promesas en campañas electorales o en debates televisivos, prometiendo el oro y el moro, y, sin embargo, nunca llegan a ponerlas en práctica? Pues ídem. Por eso es tan importante que las palabras dadas concuerden con los actos. Siempre. Nota: las palabras de arriba fueron enviadas por un buen amigo que se acaba de ir. Habíamos quedado para hablar de nuestras cosas a la hora de siempre y en el lugar de costumbre. Al inicio de cada año, repetíamos la misma operación: nos juntábamos durante unos cuantos días y charlábamos de lo divino y lo humano, del pasado, del presente y de lo que nos gustaría hacer durante los próximos 365 días. Lo pasábamos a lo grande hablando de, sobre todo, lo que habíamos vivido en el colegio de los salesianos, en León, donde coincidimos por primera vez. Tenía una memoria prodigiosa para rememorar nombres, eventos, pifias, circunstancias, acontecimientos, hazañas, etc., de aquellos años que marcaron nuestras vidas. Pero ya nunca más será posible vernos las caras. Y es que llega un día en que lo que habíamos hecho siempre deja de hacerse porque alguien, como en este caso, no acude a la cita. Alguien que siempre había cumplido su palabra y que, sobre todo, era un ejemplo de tantas virtudes que hoy apenas tienen valor. ¡Ay, qué pena!