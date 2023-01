La perrita de mis vecinos no deja de aullar. Es una perrita mimada, muy mona ella, de ladrido agudo y pertinaz. Las compras navideñas la han exiliado en el hogar familiar, mientras sus dueños consumen en lugares que no la quieren. Uno pasa la mayor parte del tiempo fuera de la casa, la misma que consume nuestros ingresos, mayormente intentando ganar lo suficiente para poder mantenerla. De este modo, ignoramos los usos y costumbres de los que están al otro lado de la pared en esos horarios que nos disfrazamos de personas de provecho. En los días de fiesta descubrimos los horarios de los trabajadores de la limpieza, los decibelios de las máquinas quita hojas otoñales o la insistencia de teleoperadores transoceánicos. Existen realidades paralelas, dispuestas a ser descubiertas en cualquier súbito cambio de planes. Deberíamos tener eso más en cuenta.

Llevo más de veinte años siendo una especie de protagonista de aquella serie que vi en mi infancia en la única televisión que teníamos, Arriba y Abajo. Con la elegancia y buen hacer de las producciones británicas, la serie narraba las desventuras de un hogar londinense en las tres primeras décadas del siglo XX. En él convivían señores y criados, la clase alta y la de los que sirven. Los de arriba y los de abajo. Mundos diferentes con conexiones continuas, suaves o abruptas.

Ese mismo siglo se caracterizó por la emergencia de esa otra clase, la media, de la que formamos parte la mayoría, al menos hasta ahora. Esa clase difusa, que pocos son capaces de acotar en cifras. En este siglo que todavía nos cuesta a algunos mencionar como nuestro, la clase media ha ido adelgazando para parecerse más a las otras. Las crisis y la pandemia han desvestido unos santos para vestir a otros. Familias que creían tener cierta seguridad la perdieron y otras han visto cómo el hecho de poder cubrir gastos básicos las han convertido en privilegiadas. Durante la pandemia, un buen amigo me precisó que de privilegiados no teníamos nada, ya que, al fin y al cabo, cumplíamos con el trabajo que cobrábamos y solamente disfrutábamos aquello a lo que teníamos pleno derecho y, por lo tanto, éramos afortunados - porque otros muchos no lo eran - pero nunca privilegiados. Me pareció muy acertada la puntualización. Como siempre, las situaciones se aprecian mejor con el vocabulario acertado.

Mi jornada laboral se desarrolla en los barrios altos, pero vivo en uno de los de menor renta de mi ciudad. El mío. Cola de león, cabeza de ratón.

En mi mundo de horario laboral, los coches son híbridos, eléctricos, suv e incluso deportivos. Los bolsos de las señoras no bajan de los tres dígitos, las marcas son reconocibles y afloran los signos de estatus e ideología. En el que duermo, los coches son de segunda mano y hablamos de subvenciones a guarderías, horarios laborales salvajes en gremios como el de la seguridad, el transporte, la limpieza o la construcción. Compartimos chollos y aprovechamos la ropa que ya no nos vale. Si tenemos algún evento, nos prestamos el bolso que pega con el modelo elegido, antes de comprar uno nuevo. Entre nosotros, algunos sacan la cabeza en otros trabajos más especializados, pero con sueldos que no corresponden a la tarea realizada. Esos trabajos que, en otros países más al norte, ya formarían parte de una clase social más tranquila, mientras que en este, más soleado y precario, apenas permiten sufragar cargas que resultan excesivas para un sueldo reducido e inapropiado para las responsabilidades ejercidas. Aún más si bailas solo.

La ciudad se llama igual, arriba y abajo, y sin embargo no la vivimos igual. Miramos las mismas luces navideñas con otros anhelos, otras necesidades

Todas las mañanas, me visto y me lanzo en ese otro universo en el que la gente viaja a países exóticos y esquía en invierno. Los niños aprenden idiomas en el extranjero y las familias tienen médico privado, psicólogo privado, clases particulares y una habitación para cada hijo. Cuando regreso, comento con un vecino su obra para eliminar el comedor y crear una habitación más para el hijo que llega desde Colombia, o con ese otro sobre lo que tardan las citas del psicólogo de la seguridad social para su hijo problemático post adolescente. Llamo a mi fontanero por su nombre de pila y cualquier vecino se ofrece para arreglar cualquier chapuza a una soltera patosa.

Debo confesar que a veces tengo la sensación de vivir en una esquizofrenia sentimental, porque el tener conciencia de clase, en mi caso muy acentuada, no afecta en lo más mínimo en los aprecios y querencias. Buena gente hay en todas partes o en ninguna, dependiendo de los problemas y las vivencias, aunque confieso que la valentía no se define del mismo modo. El cambio de registro en las necesidades diarias cambia de forma violenta. Aún más cuando esas diferencias se ven acrecentadas con el paso de los años y los golpes de nuestra historia reciente.

Si se tienen ojos en la cara y un poco de interés, se aprecia cómo se agranda la brecha, con deseos que se incumplen religiosamente, aunque se encuentren en el negociado de lo más básico, como una casa, la educación o, por qué no, una semana de vacaciones. Y no digamos cuando llega la enfermedad o la vejez. La polarización de la que oímos hablar insistentemente no existe únicamente en el espectro político.

La ciudad se llama igual, arriba y abajo, y sin embargo no la vivimos igual. Miramos las mismas luces navideñas con otros anhelos, otras necesidades. Diferencias que se acentúan en los momentos de celebración, donde derrochamos seamos de donde seamos. La diferencia es la angustia derivada del día después que vendrá a colocarnos en nuestro sitio y a apretarnos el cinturón con más saña. Con el bonus de la inflación, la cuesta de enero ahora lo es cada mes. Haremos piernas.