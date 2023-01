Educación y la propia conciencia personal

Toda actividad humana requiere, entre otros muchos requisitos, de conocimiento, de tiempo, de conciencia de su necesidad por las soluciones que aportan a las problemáticas de las personas; como, en primer lugar, del sentido de la responsabilidad y del deber, hacía uno mismo, hacía la organización a la que sirve, a la sociedad de la que forma parte y a la que se debe.

Y como siempre, es la educación, además de la propia conciencia personal a la que debe moldear, quien debiera contribuir a lograr mejores ciudadanos, profesionales, etc., si no para qué sirve. Por lo tanto, la importancia de la vocación en progenitores y maestros y de honda y amplia preparación emocional y profesional, respectivamente.

Y claro está, es más útil la tarea humana en tanto posibilite más y mejor el quehacer humano, por la información relevante para la vida que pudiera ofrecer, la complejidad y trascendencia de las cuestiones que trata, como la conciencia que despierta para mejorar el comportamiento, la convivencia, el cumplimiento de los deberes ciudadanos, profesionales, familiares, etc.

Y muchas veces, esas tareas son “gratis et amore”, consecuencia del riguroso y, por ello, exigente pensamiento de algunos ciudadanos, pocos, que el “cuore” les demanda que dediquen parte de su escaso tiempo, por tener éste comprometido con sus ocupaciones profesionales, de las que “comen”, etc., a las tareas de voluntariado en las organizaciones no gubernamentales como Cruz Roja, Cáritas Diocesana, Manos Unidas, Voluntariado de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Protección Civil , bomberos voluntarios, etc., o quienes ponen en “negro sobre blanco”, su “sapiencia” que tanto esfuerzo, estudio y dedicación suponen, y la envían a los medios de comunicación para su divulgación y beneficio de quienes quieran aprovecharla para su información y disfrute personal.

Y como todo trabajo, quién lo practica pretende que “fructifique”, que sea útil a los demás, lo que precisa su plasmación en la realidad, si es de carácter más o menos “inmaterial”, no obstante. Así la publicación de escritos que traten de exponer cuestiones relativas a la provincia, a las competencias y servicios que deben prestar Municipios y Diputaciones, por imperativo legal, especialmente en materia de obras y servicios públicos al contribuir al fomento y bienestar de la ciudadanía; como los de carácter más humano, por basarse en experiencias propias y de personas conocidas que se estiman en altísimo grado.

Todos ellos, entiendo, salvo mejor opinión, tienen un interés especial para los lectores mínimamente preocupados por la “cosa pública”, y que en un Estado democrático pueden ocupar cargos locales, por ejemplo; por lo que la ciudadanía tiene que conocer las posibilidades legales de las Corporaciones Locales de ofrecerle unas mínimas infraestructuras para alcanzar su máximo bienestar; y, para todo ser humano con un mínimo de conciencia, interés y de “aprender de la vida”, el ilustrarse para reflexionar y lograr un mejor comportamiento y actitud vital, para procurar su plenitud personal y contribución a la mejora de la sociedad.

Saludos, y aprovecho para desear un venturoso 2023.

Marcelino de Zamora