Zamora, un mundo que fue

Como ciudad provinciana, Zamora carece de futuro a causa del arrollador empuje del progreso. En el aspecto económico, demográfico e incluso vital, el desolador panorama diario lo confirma sobradamente. Sin embargo, en lo físico y si se quiere urbanístico o constructivo, nuestra ciudad no ha cambiado tanto, más allá de la degradación de su espacio por un abandono aliado con el vandalismo y la cochambre.

De algún modo esa inercia no se explica, cuando la crisis en lo principal carece verdaderamente de medida. La razón no puede ser otra que aquella que apunta a la desaparición no ya de elementos materiales, sino de todo un mundo como argamasa cultural subyaciendo al devenir de las comunidades humanas, grandes o pequeñas. Universo de ideas, valores y creencias, imprescindibles para vertebrar cualquier organismo social, en los que la Zamora de una época que declina fundó antaño su vida y modesto quehacer. Y mundo ligado a la estrecha simbiosis con el medio rural, incompatible hoy con la tecnología, los nuevos experimentos familiares, la educación de la juventud y una mentalidad proclive a aceptar la dependencia del Estado, aniquiladora especialmente para las pequeñas urbes, donde la crisis interna acentúa el protagonismo de los poderes públicos, asegurando con sus burocracias un mínimo de pulso, actividad y servicios sociales.

Lo que Zamora dejó atrás fue una cultura, un modo de entender la vida, de pensar y actuar con arreglo a determinados patrones de conducta, basados en el individualismo, el esfuerzo personal junto a la asunción de responsabilidades, para terminar encarando la vida con buena dosis de realismo. Aquel mundo se perdió, de lo cual quizá no haya mejor síntoma que el mosaico multirracial en que de día en día se convierte nuestra ciudad, poblada por gentes venidas de fuera, particularmente iberoamericanos, afincandos con éxito en nuestro humilde rincón meseteño.

Ellos, jóvenes arropados por una prole numerosa como garantía de futuro, representan lejos de cualquier otra vicisitud el cambio producido, igual que anuncian con su propia cultura el mundo por venir, mejor o peor en cuanto a bagaje de principios y valores, pero inevitablemente distinto de aquel que nosotros, zamoranos cuyos hijos y nietos jamás harán honor a sus orígenes por arraigo y vecindad, conocimos y vivimos como genuina herencia de nuestros mayores. Si bien se mira, pobre mañana el de una ciudad que recupera a los suyos para el turismo semanasantero de un par de jornadas, a fin de cumplir con el rito anual de desempolvar túnicas y caperuces.