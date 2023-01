Las relaciones humanas, tan difíciles, tan imprescindibles, exigen multitud de requisitos, de talantes, de la correcta predisposición hacia los demás, como, sobre todo, de conciencia y ejercicio de la responsabilidad que todos tenemos, sin excepción, sin excusas de ningún tipo, con nuestros semejantes.

Y es que el ser responsable, implica, entre otras consideraciones, el conocer, el analizar, como el ejercitar las posibles e hipotéticas cualidades, potencialidades o conocimientos por cada individuo, con el fin de que, ejerciéndolas, con plenitud, se contribuya a la solución de la problemática, aspiraciones, deseos, fomento y bienestar de la ciudadanía.

Es por ello, especialmente cuando se asumen responsabilidades voluntariamente, como son las relativas a la convivencia con otra u otras personas, la paternidad, la asunción de cargos representativos de todo tipo de organizaciones, de elección de estudios formativos profesionales, de alternativas laborales, etc., es cuando la madurez y sentido del deber que conlleva, o debiera conllevar, el ejercicio de la responsabilidad, más exigente es la demanda del cumplimiento riguroso, completo, etc., de la “ obligación moral” que todo sujeto tiene hacia sus congéneres, para que sean cumplidas satisfactoriamente sus expectativas, sus derechos, sus inquietudes, etc. ; como esperamos de los demás hacia nosotros mismos.

Y por supuesto el deber de dar a nuestros semejantes el producto de nuestros múltiples compromisos, exige esfuerzo, afán de superación, de mejora continua, de perfeccionamiento que, como diría el “clásico”, lo es “ad infinitum”, de puesta en práctica de una supuesta inteligencia, entre otras actitudes que al se basan todo ello en la actitud y aptitud de cada uno determinadas, fundamentalmente por la educación, cada vez más “rara avis” si nos atenemos a la afición desmedida por el ocio, especialmente si no conlleva ninguna aportación personal, como el “sillón ball”, al deficientísimo ejercicio profesional, especialmente de los que presumen de titulo universitario, al limitarse al “sota, caballo y rey”, es decir a lo rutinario “puro y simple”, sin estudiar a fondo un cuestión jurídica que le pueda plantear un cliente, una patología de un paciente, etc., si nos referimos a abogados y médicos. Y es que las carreras universitarias, hoy tan facilonas de cursar, se “cumplimentan” para tener un “titulito” que nos permita “comer”; es decir sin vocación por la materia objeto de estudio, por estudiar, por actualizar conocimientos, etc.

Y claro está, no pidamos a los demás, si a los demás no les aportamos lo que necesitan de nosotros. Tengamos en cuenta, siempre, si somos conscientes y reflexionamos “un poquitín”, que todos precisamos de la profesionalidad, de la ayuda, del consejo, de la comprensión, etc., de los otros. Soberbia e ignorancia, tan abundantes en esta sociedad en la “que nos ha tocado lidiar”, impiden que sea más solidaria, más habitable, más educada, más respetuosa con las leyes, con los derechos de los demás, con las costumbres imperecederas por su contribución a la convivencia y bienestar de todos; la “tropa”.

Y la responsabilidad se desarrolla “sin acepción de personas”, especialmente en los ámbitos profesionales, políticos y sindicales; tan propicios a ello, considerando la arbitrariedad que suele presidirlos.

¡Feliz y venturoso 2023!

Eduviges Bragado Calleja (Pinilla de Toro)