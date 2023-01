Al primer zamorano del año que ha sido una zamorana

El pasado año no empezó bien en Zamora, porque el primer bebé del año en la provincia no llegó puntual el día 1 de enero, como si estuviera pensando si merecía la pena venir a una zona casi vaciada de gente: en un pueblo con muchos abuelos y abuelas solas, sin niños de su edad para jugar, sin pediatra para ver cómo crece y sin escuela para ver cuánto aprende, condenado a emigrar para encontrar trabajo… Vamos, que tardó dos días en llegar tal vez porque se lo estaba pensando. Era niño.

Este año sin embargo, la primera bebé de toda la región castellana y leonesa - ¡sí, sí, incluida Valladolid!- ha nacido en Zamora. Se ha dado mucha prisa en venir a esta tierra porque es consciente de que aquí se la necesita y no hay tiempo que perder. Es niña.

Feliz cumpleaños al primer niño nacido el año pasado en Zamora y bienvenida la primera niña nacida este año en toda la región.

Dos personas que tienen que ser muy valientes para haber nacido en esta tierra, que necesita reflexión y lucha de todos sus habitantes para seguir viviendo aquí. Y que simbólicamente representan la esperanza de ese mundo mejor que queremos para ellos.

Y para ellas. Porque el año pasado ha sido nefasto para las víctimas de la violencia machista y se ha despedido con once mujeres asesinadas sólo en el mes de diciembre y más de medio centenar en los meses anteriores (las cifras oficiales no coinciden con las de asociaciones contra la violencia de género). En cualquier caso, demasiados asesinatos y agresiones que han ido creciendo en medio de la polémica política y jurídica sobre la ley del “sólo sí es sí” o del “que te he dicho que ¡no!”, utilizada partidistamente para enfrentarse en lugar de poner a toda la sociedad a trabajar para erradicar esa violencia que amenaza a las personas sólo por nacer niñas.

Que la primera niña nacida en la provincia sea también el primer bebé de la región este año parece un símbolo de ese reequilibrio que necesita la comunidad y toda España para evitar la despoblación de territorios como Zamora

No es de extrañar que ante este panorama aterrador, la primera nacida en Zamora haya sido niña. Como si pudiera compensar con su nacimiento a las mujeres asesinadas por violencia de género.

Pero tú no tengas miedo, mi niña.

Hablando de compensar, que la primera niña nacida en la provincia sea también el primer bebé de la región este año parece un símbolo de ese reequilibrio que necesita la comunidad y toda España para evitar la despoblación de territorios como Zamora, que el año pasado lideró las estadísticas del vaciamiento, y que también es objeto de disputa partidista en lugar de preocupación social con soluciones compartidas. Aunque muchas personas rechazan la expresión “vaciada” para Zamora u otras tierras, precisamente el concepto que encierra esta palabra es el que nos permite actuar para cambiar esta situación: porque considera que la despoblación no es una maldición inevitable, sino la consecuencia de las decisiones políticas que han promocionado unas zonas industriales para vivir y otras zonas destinadas a producir energía para emigrar, energía y habitantes, hacia las zonas desarrolladas. De ellos, las primeras que emigran son las mujeres porque –salvo el trabajo de los cuidados a las personas más mayores- la mayoría de las actividades económicas han sido ostentadas tradicionalmente por hombres. Y aunque cada vez más mujeres se dan de alta en sectores como el agrícola, los pueblos cada vez están más habitados por hombres y solteros.

No es de extrañar que ante este panorama de pérdida de población, la primera personita nacida en Castilla y León haya sido niña. Como si quisiera compensar la mayor pérdida de población que corresponde a Zamora en la región. Y para trabajar como titular de su trabajo.

Pero tú vas a vivir con igualdad de derechos.

Que la madre de la primera niña nacida en Zamora este año sea una mujer inmigrante que se ha asentado en esta tierra y se ha atrevido a tener hijos zamoranos, es también un símbolo de que una de las soluciones a la despoblación es la inmigración de personas que vienen a trabajar y a quedarse en una provincia de población envejecida y con pocas mujeres, donde no nacen niños para mantener el crecimiento vegetativo.

No es de extrañar que la primera niña del año nacida en Zamora tenga una madre con un apellido que no suena en la provincia, pero que suena maravillosamente.

Un apellido tan zamorano como la pequeña zamoranita.

Y que el padre de la primera niña nacida en Zamora sea de un barrio obrero en el que viven, que acogió a personas que emigraban desde su pueblo en el éxodo rural de los sesenta, y que pasó de ser un barrio de familias numerosas con muchos jóvenes a ser hoy un barrio de mayores en soledad, nos lleva a concluir que sólo el trabajo es la garantía de que Zamora no siga perdiendo población.

No es de extrañar que la primera niña del año nacida en Zamora vaya a vivir en un barrio tradicionalmente obrero que, aunque haya cambiado sociológicamente mantiene la lógica de que es el trabajo el que crea riqueza.

Y tú, pequeña, vas a tener trabajo porque es tu derecho.

Pocos días después de que naciera la primera niña de la comunidad en Zamora, los datos del paro del año anterior que han mejorado en casi toda España, vuelven a señalar a tu provincia de nacimiento como una de las pocas donde ha crecido el paro. Son sólo dos parados más que a finales de 2021, pero cada uno es un drama, también social. Como siempre, la polémica partidista no se centra en resolver el paro sino en acusar de que las cifras se maquillan con los fijos discontinuos.

Pero la primera niña del año nacida en Zamora no va a ser discontinua sino fija de plantilla zamorana.

¡No, no, a ti no te han contado en el paro!, duerme tranquila.

Las cifras del empleo después de que naciera la primera niña zamorana del año nos dicen que en toda España ha aumentado el número de autónomos que han tenido que cerrar su negocio, como ha pasado en las tiendas ya inexistentes de muchos pueblos, y en la ciudad que se está llenando de locales vaciados de actividad.

Tal vez como primera niña nacida en Zamora puedas jugar en la Kantinela, que cerró el último día del año pasado, y que fue junto con las niñas que hemos visto crecer y con los mayores que son como niños en su corazón, una isla de alegría en el barrio.

La que permitirá abrir sus puertas de nuevo para que tú también puedas jugar en “bares, qué lugares tan gratos para conversar”. Y crecer entre amigos.

Con la primera niña nacida en Zamora han venido las lluvias como un pan bajo el brazo para que vuelvan a nacer los campos y los bosques quemados por los incendios del pasado verano. Como símbolo de que todo se renueva si existen portadores de sueños y brazos para hacerlos realidad.

Y la pequeña Lía ha visto que la gente de la Zamora donde ha nacido sigue trabajando para que la Culebra no se calle, para que abran los consultorios, para que nadie se sienta solo, y para que ella tenga un mundo mejor. Ella que, como todos los niños que nacen, siempre es un motivo para la esperanza.

Ha visto que la necesitan para conseguirlo. Pero tranquila, todavía no tienes que trabajar, sólo jugar a hacerte mayor. Y valiente para seguir luchando por la tierra que te ha visto nacer: la humanidad.

Bienvenida a esta tribu de Zamora y de la humanidad, a la que como todos los años y cada día que amanece les deseo: salud, pan, trabajo, techo y libertad ¡Y a luchar por ello, seas niño o niña!