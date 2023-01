Menos magia y más ciencia, señora inspectora

Inspección médica. Hospital de Zamora. Una mañana de trabajo cualquiera para esta inspectora. En diez minutos firma: Alta por curación/mejoría que permite realizar trabajo habitual. Solo ella sabe hacer esta magia. Sin temblarle el pulso. Sin escuchar al paciente. Sin mirarle. Sin preguntarle cómo se encuentra. Pero él se lo dice. Le intenta explicar que lleva casi un año de baja y que después de estos 363 días con sus 363 noches a base de pregabalina, tramadol, enantyum y diclofenacos, está peor. Pero la señora inspectora sigue mirando a su ordenador. Impertérrita. Es lunes. Otra mañana más de trabajo. Han pasado 363 días y el paciente al que esta inspectora le acaba de dar el alta no ha recibido ni una sola medida directa para aliviar su situación.

De momento, después de casi un año esperando pruebas, intentando agilizarlas pasando por la caja de la sanidad privada, reclamando tiempos en atención al paciente, los doctores de la sanidad de todos y de los particulares, han coincidido en que vaya a la unidad de dolor a ver si una infiltración le ayuda a calmar sus dolores. Llega la cita para la Unidad de dolor: junio de 2023.

La doctora-inspectora tiene todos los datos en su ordenador. Pero no comenta. Entiende, así,por arte de magia, que el paciente puede trabajar. Y no espera, le da el alta ese mismo día:19/12/22. Parece que lo hace mecánicamente, pero no se engañen. Está todo muy bien estudiado.

En Zamora y, seguramente en otras muchas provincias de España, se están dando altas antes del día 365 para que solo podamos presentar una reclamación previa a la vía judicial ante este tipo de indecencias. Y claro, la reclamación la resolverá también el INSS, hasta quizás con el mismo equipo que me ha dado el alta por curación/mejoría. Parece magia ya que todo se resuelve sin tener en cuenta los informes de los especialistas médicos ni la clínica del enfermo.

De verdad, ¿éste es el sistema de protección que nos ofrece hoy por hoy nuestra Seguridad Social? Porque, señores, si la inspectora médica nos hubiera dado el alta en el día 365, dos días después, sí podríamos acudir a la Gerencia de Salud de la Junta de Castilla y León para que revisara nuestra situación médica. Sí señores. Y mientras el servicio de salud autonómico resolviera no estaríamos obligados a ir a nuestro puesto de trabajo con dolores, sin apenas movilidad, sin que nadie nos haya dado una solución médica. Pero la señora inspectora lo sabe y nos ha citado el día 363 de baja y claro, aunque recurramos a la vía judicial hay que ir a trabajar. Estamos ante el colmo de la indefensión. Aunque no podamos ni atarnos los cordones sin dolor, no podamos caminar sin dolor y no podamos estarni tumbados sin dolor. Es el día 363. Te doy el alta. Y magia: a trabajar.

Señora inspectora, ¿cuántas altas por curación/mejoría firma en un mes? ¿Dónde está el derecho que a todos y todas nos garantiza el artículo 41 de la Constitución española?

Menos magia y más ciencia por favor, señora inspectora.

Yolanda Clemente Santiago