No, no me gusta reblandecer la Navidad con ternurismos, aunque un poco de ternura en medio de tanto desapego tampoco viene mal. El día de Belén es más importante que el del Calvario. Luis de Góngora lo expresa a las mil maravillas en su soneto “Al nacimiento de Cristo, Nuestro Señor”, en un solo verso: “Qué más fue sudar sangre que hacer frío, sino porque hay distancia más inmensa de Dios a hombre, que de hombre a muerte”

No, no me gusta que se publicite la caridad. Y en Navidad todos nos hacemos proclives a mostrar y demostrar cuan generosos somos con los más desfavorecidos. Nuestra caridad sería más auténtica, sería más hermosa y verdadera alejada de micrófonos y cámaras. No me quieren hacer caso y todos los años, venga de publicitar la caridad. Es cierto que la Navidad nos achica, nos quita nuestras falsas importancias y, precisamente por eso, nos acerca a los demás. ¿Hay mayor alegría que redescubrir juntos, el que da y el que recibe, la fraternidad que se acrecienta en Navidad? Pero sin luz ni taquígrafos.

Hay quienes tienden a confundir la generosidad que habita en la caridad, creyéndose más generosos y caritativos por dar lo que les sobra, cuando la grandeza está en dar lo que no se tiene

Sólo que algunos no pueden pasar sin ese minuto de gloria que les proporcionan los medios de comunicación desde los que difunden su estudiada generosidad. A nuestro lado hay gente que nos ama y que necesita nuestro amor. A eso no se le da publicidad. Y también es un acto de caridad, de otra caridad que hay que saber entender, que a lo mejor no hay que mirar con ojos humanos, sino con unos ojos y con una mirada que van más allá.

Hay quienes tienden a confundir la generosidad que habita en la caridad, creyéndose más generosos y caritativos por dar lo que les sobra, cuando la grandeza está en dar lo que no se tiene, en compartir lo poco de que se dispone, en dejar el tú y el yo para ser nosotros. En estos días no hay que refugiarse en el egoísmo pero tampoco en la difusión de nuestras caridades. Pregonar la multitud de nuestras caridades no es lo que Dios espera de nosotros. Pero, claro, a lo mejor, eso de hablar de Dios, en medio del descreimiento creciente pues como que no se encaja muy bien. Allá cada cual.

Quizá por eso tampoco admiro ese pregón constante de nuestra caridad. Con los niños, con los ancianos, con los conventos, con los solos, con los marginados, con los pobres, con el pueblo de Ucrania cuyo ejemplo está presente.

No quiero pensar, porque no soy pesimista, que el amor de Dios es inútil, que de nada ha servido el sacrificio. Que en nuestros corazones también sea Navidad.