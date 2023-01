“África está para saquearla y la Unión Europea no acompaña”

Se especula con que el papa Francisco renunciará en unos meses tras el fallecimiento del papa emérito Benedicto XVI. En declaraciones aseguró que tiene ya firmada su renuncia en caso de impedimento físico. Es, por tanto, probable que se elija a un nuevo papa durante este nuevo año.

En la entrevista que el papa Francisco concedió a la revista “Mundo Negro” el pasado 15 de diciembre y que se publica en el número correspondiente a enero de 2023, no se aborda esta cuestión, pero sí la visita que hará entre el 31 de enero y 5 de febrero a la República Democrática de Congo y a Sudán del Sur, dos países africanos cuarteados por la guerra, la explotación de materias primas y un hambre demoledor. Será su noveno viaje a África.

El papa Francisco habla sin tapujos de que la creencia de que “África existe para ser explotada es injusto, pero está en el inconsciente colectivo de mucha gente, y hay que cambiarlo. Solo vemos la riqueza material, por eso solo se la ha buscado históricamente para explotarla. Hoy día vemos que muchas potencias mundiales van a saquear y no ven la inteligencia, la grandeza, el arte de los pueblos. Hay que ir a los pueblos, no a las ideas”.

Si renuncia el papa Francisco, porque su precaria salud así se lo aconseje, dejará un legado de sencillez y de compromiso con los más desfavorecidos, entre ellos los masacrados por las guerras y los migrantes

Se mostró muy preocupado por el drama de los migrantes y más aún por los obstáculos que se ponen para que no entren en Europa, como sucede en Ceuta y Melilla. “Cuando ponés -subrayó- concertinas para que no se escapen... es un crimen. El migrante tiene que ser recibido, acompañado, promovido e integrado…Una jefa de gobierno dijo una vez que el problema de los migrantes hay que resolverlo en África, ayudando a África a que sea cada vez más señora de sí misma. Y es verdad, pero lo que hay es que África está para saquearla… Es un problema grave y la Unión Europea no acompaña”.

Durante su visita a Madagascar en febrero de 2015 subrayó que “en África el futuro está en manos de los jóvenes, y hoy están llamados a defenderse de nuevas y desaprensivas formas de colonización, como el éxito, la riqueza, el poder a toda costa, pero también el fundamentalismo y el uso distorsionado de la religión y de las ideologías nuevas que destruyen la identidad de las personas y de las familias”.

He hablado con las personas del equipo de redacción de “Mundo Negro” que hicieron la entrevista al papa Francisco, acompañados también de mi buen amigo el cardenal comboniano sevillano Miguel Ángel Ayuso, y me han comentado que estaba muy preocupado por la escasez de vocaciones religiosas en países como Bélgica, Holanda, Irlanda, Quebec y España, que llenaron el mundo de misioneros. Les aseguró, y así lo reprodujeron en la entrevista, que no le veía una explicación. Él mismo se hizo jesuita para ir como misionero a Japón, pero el Señor lo llevó por otros derroteros, primero como superior provincial de los jesuitas en Argentina, después como obispo de Oca y uno de los cuatro obispos auxiliares de la arquidiócesis de Buenos Aires y, finalmente, elegido papa el 13 de marzo de 2013, después de la renuncia de Benedicto XVI.

