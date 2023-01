Mamá, quiero ser independentista

España es una nación de naciones imaginarias con una ley electoral que discrimina al mundo rural y favorece que aquellos que reniegan de la Constitución obtengan una mayor representación en el Congreso

Soy católica, y me esfuerzo en amar al prójimo como a mí misma, a pesar de que mi prójimo no siempre lo ponga fácil. Soy católica, he leído La Biblia decodificando el mensaje que predica, y aún así, no entiendo la parábola del hijo pródigo.

La Biblia cuenta la historia de un padre que reparte su hacienda entre sus dos hijos igual de bienamados. El hijo laborioso se queda junto al padre y se dedica a trabajar duro la tierra para mantenerla productiva. Cuida del padre, de los animales de granja, de los jornaleros y de los criados.

Por su parte, el hijo pródigo se larga a recorrer mundo y, haciendo honor a su calificativo, despilfarra su parte de la hacienda. Se gasta el dinero en juergas y vicios, vive la vida a lo loco, sin sensatez ni conciencia, hasta quedar malviviendo en la miseria.

Pero apenas ese buen padre se entera del infortunio del hijo pródigo, manda a buscarlo, lo acoge en el seno del hogar sin reproches, y celebra la reunificación familiar con un festín abundante de viandas y algarabía. Cuál es la moraleja: ¿Vive como una cigarra alegre y despreocupada, que la esforzada hormiguita nunca te dejará morir de hambre?

En 1978, fecha de aprobación de la Constitución Española, el drama de la emigración forzosa y del abandono de la España de interior ya era una realidad sangrante. Y a pesar de ello, se aprobó un nefasto sistema electoral proporcional. Que regala a las provincias con más población el superpoder de elegir más diputados a las Cortes Generales, discriminando con ello a las provincias pequeñas.

Madrid elige a 37 diputados y Barcelona a 32. Zamora sólo a 3.

Nuestro sistema electoral proporcional, también denominado mayoritario, puesto que favorece a los dos partidos mayoritarios, así como a los independentistas, votados mayoritariamente sólo en las regiones que conforman el Independistán español, lo inventó en el siglo XIX un jurista belga, Victor D´Hondt. A quien más le hubiera valido haber dedicado su vida a elaborar cerveza, disciplina en la que los belgas son auténticos maestros.

Gracias a la Ley D´Hondt, en España no se cumple la primera verdad fundamental de la democracia: un hombre, un voto. Mientras vivía en Sevilla, mi voto era tan disputado como el del señor Cayo. Mi voto tenía un gran valor, porque la ciudad que vio nacer a Machado ostenta el superpoder de elegir a 15 diputados. Pero ahora que vivo en un pueblín zamorano de 42 vecinos, mi voto no cuenta. No sirve para nada por culpa del belga ese que rehusó ganarse la vida con el muy noble arte de fermentar cebada en una abadía.

Según nuestro sistema electoral los escaños se reparten, con arreglo a una compleja fórmula matemática, en función de los votos obtenidos por cada candidatura. De hecho, es un sistema tan loco, que, en caso de empate entre las dos candidaturas más votadas, el resultado final se decidiría por sorteo. Como la lotería de El Niño.

El Gordo fue lo que les tocó a los del cuento histórico catalán y vasco, el día que nuestros padres de la democracia eligieron un sistema electoral que beneficia a los pródigos independentistas y discrimina a la laboriosa España rural, antes que un sistema electoral directo. Más justo y lógico, teniendo en cuenta el drama de la despoblación. Más democrático. Porque se suman todos los votos obtenidos por cada partido, y cuenta lo mismo el voto a un partido emitido en Vigo que en Vigo de Sanabria.

Por eso miro aburrida la sitcom que protagonizan PSOE y PP. Una comedia de enredo sin gracia ninguna, en la que todos se acusan a todos de ser esbirros de los independentistas. Es cómo escuchar a papá y mamá echándose en cara el haber malcriado entre los dos al guaje, hasta convertirlo en un tirano insoportable.

A río revuelto, ganancia de sediciosos. Ni al PSOE ni al PP les interesa cambiar la discriminatoria Ley D´Hondt. Si todos los votos fueran iguales y valieran lo mismo, la España rural no se acogería al voto útil, como viene haciendo, y votaría a quien quiere votar en realidad.

Nada va a cambiar en 2023, año electoral. Por eso es tan necesario que la España abandonada imite el ejemplo del invento histórico catalán y vasco, y vote mayoritariamente al único partido que ha nacido en la España vaciada con la intención de luchar por el futuro de la España vaciada. Un partido por y para el rural. Un partido que defienda el desarrollo de los pueblos, una Reforma Agraria y la Soberanía Alimentaria desde los postulados de la Agroecología. Un partido que ponga fin a la locura de malgastar agua sembrando el desierto de Almería e infestar con placas solares la meseta cerealista.

Sabemos lo que significa la mentalidad de enjambre, sólo falta aplicarla. Nadie mejor que la España rural conoce el modo en que faenan las abejas dentro de la colmena. Nadie salvo nosotros sufre el modo en que atacan los lobos, en manada, y puede observar en primera fila cómo las bandadas de gansos bajan disciplinadamente a Villafáfila.

Nosotros no necesitamos que el jefe del Estado nos recuerde en su mensaje navideño los beneficios de la unidad y el trabajo en equipo. Somos el hijo laborioso que cada mañana rellena el tarro de miel para que la Españita Winnie de Pooh lo encuentre siempre lleno y pueda seguir siendo el hijo pródigo, el hijo favorito de la madre patria.

Somos conscientes de la despoblación, el abandono institucional y la falta de futuro, sólo falta que tomemos conciencia de nuestro poder. Porque en este erial demográfico en el que nos ha convertido la dejadez de unos y otros aun quedamos unos cuantos, y grano a grano se hace granero.

Está en nuestra mano que en España la palabra democracia no se siga escribiendo con D de discriminación, y sí con D de igualdad de Derechos.

(*) Ganadera y escritora