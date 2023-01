Una mujer despechada

No oculto que Corinna Larsen me cae como una patada en las posaderas. Las mujeres que triunfan merced a la horizontal no me merecen respeto ni consideración alguna. Esta señora no es la única. Las hay de todas clases sociales, colores e ideologías. En todos los ámbitos y estamentos de la vida pública y privada. La horizontal siempre ha sido un acicate para que un tipo determinado de mujeres alcance sus objetivos que pueden ser sociales, económicos, políticos, artísticos, vamos, de todo tipo.

Corinna es, dejémonos de sutilezas, una hetaira de nuestro tiempo. Especie del género femenino que ha encontrado un filón en el rey Juan Carlos y lo está explotando al máximo, quedándose incluso sin argumentos y repitiéndose más que las sardinas, porque ya no sabe que contar. Lo sabemos casi todo. Con el agravante de que la Larsen fabula en gran medida y a gran escala. Adkins sostiene que “España le dio a Corinna un breve momento de atención pública y ahora ella tiene que lidiar con la dolorosa realidad de ser poco interesante e insignificante” Que esta rubia peligrosa es una pieza de cuidado lo pone de manifiesto, su primer marido y padre de su hija Anastasia. Un tal Philip Adkins quien, por cierto, estuvo presente en aquel safari de Botsuana en el año 2012, cuando don Juan Carlos se rompió la cadera. Adkins se ha negado a participar en el tan traído y llevado podcast de la alemana alegando que lo que dice su ex “es totalmente falso” A lo que no ha dudado en añadir: “Corinna es una mujer inestable y peligrosa”. Algo que siempre he tenido presente. Algo que saben por mucho que callen, quienes no salen a la palestra por no sé qué absurdo miedo o vaya usted a saber. Obviamente, los que quieren ver a don Juan Carlos sentado en el banquillo e incluso le desean males peores, ahora que la España separatista está de safari intentando capturar la pieza más preciada: el Rey, cualquiera de los dos les vale, aplauden y jalean a Corinna. A los demás no les cuadra nada de lo que dice la teutona. Verdades hay pero todavía hay más mentiras. Su ex la ha acorralado y retratado sin piedad. Adkins considera que todo lo que su ex cuenta pertenece al pasado, dejando a Corinna a la altura del betún al asegurar lo que los más inteligentes sospechan o saben. Adkins sostiene que “España le dio a Corinna un breve momento de atención pública y ahora ella tiene que lidiar con la dolorosa realidad de ser poco interesante e insignificante”. Rematando sus declaraciones con dos frases lapidarias: “Corinna siempre ha estado muerta por dentro. No hay cirujano plástico ni banquero que pueda cambiar eso”. Como que poco más o menos don Juan Carlos ‘horizontaleo’ con una zombi.