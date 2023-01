Los hombres no matan

No, no matan los hombres, matan los asesinos, los monstruos sin corazón en que se han convertido esos seres que un día creímos eran hombres. Y es que un hombre en cuanto se atreve a maltratar tanto física como sicológicamente a una mujer, se convierte en un monstruo sin corazón, entonces es capaz de cualquier atrocidad. Lo peor de todo esto es que no se ha conseguido tomar medidas que puedan evitar la mayoría de asesinatos de tantas mujeres.

Este último año que han sido 49 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, la mayoría personas más bien jóvenes, lo cual demuestra que no hemos educado, ni estamos educando, una generación donde primen los valores del respeto y la igualdad, sin estos valores jamás conseguiremos deshacernos de esos monstruos que asesinan, jamás conseguiremos una generación total de verdaderos hombres, de hombres buenos, que también los hay. Dolores Caramazana