Aviso para navegantes

La crisis que galopa desbocada y los acontecimientos por todos sufridos relacionados o asociados a los mercados energéticos han puesto a las empresas del viejo continente, entre las que, lógicamente, se encuentran las españolas, bajo una gran presión. Como para soportar las ínfulas de la ministra Yolanda Díaz. El asunto es serio. Para quitarle un poco de hierro, me viene a la memoria el nombre de un ficticio ministro japonés de Asuntos Exteriores, de nombre “Lakosa Estakodida”. Pues eso.

Se teme, con fundamento en la cada vez más creciente posibilidad de cortes de producción y una pérdida significativa de empleo. Es lo peor que nos puede pasar. No podemos tomárnoslo a broma cuando resulta ser una de las alarmantes conclusiones de la encuesta Económica Global publicada por Eurochambres, organismo asociado a las cámaras de comercio europeas. La Cámara de Zamora nada ha dicho al respecto. Nunca avisa de estas cosas cuando quien avisa no es traidor. Sin embargo sus homólogas europeas sí se han pronunciado.

La pandemia primero, la crisis energética después y la absurda guerra que Putin declaró a Ucrania, que ha sido algo así como declararla a todo el mundo, es un “triple golpe” del que dicen los empresarios resulta muy difícil sobreponerse

Los elevados costes energéticos son el principal reto identificado por las empresas europeas de cara a 2023 y amenazan con desencadenar ambas consecuencias negativas para la economía europea. Voy a ser más clara y sin ánimo de amargarle el turrón: después de Navidad habrá cortes de producción y miles de despidos. Lo ha leído bien, “miles de despidos”. Da pavor pronunciar una frase tan corta y tan carente de esperanza.

La pandemia primero, la crisis energética después y la absurda guerra que Putin declaró a Ucrania, que ha sido algo así como declararla a todo el mundo, es un “triple golpe” del que dicen los empresarios resulta muy difícil sobreponerse.

Lo grave es que según esta encuesta existe un “riesgo real” ya que habrá empresas que muden su producción fuera de Europa, lo que provocaría una pérdida de competitividad de la industria comunitaria a la vez que perjudicaría los objetivos de una autonomía estratégica europea. Y sabido es que empresas que hacen las maletas, empresas que ya no vuelven aunque la bonanza económica retorne a la desvencijada Europa.

La cosa no pinta nada bien. De hacerse realidad los pronósticos, no es que veamos las barbas del vecino pelar para actuar en consecuencia, es que se pelaran todas las barbas a la vez o casi. Cada vez hay una menor propensión de las empresas a invertir debido a una pérdida de confianza por una demanda exterior más débil y problemas de liquidez que les obliga a priorizar el ahorro. Estamos pues ante un entorno extremadamente complicado. Y, digan y anuncien lo quieran decir y anunciar los políticos, esto no parece tener solución a corto plazo.