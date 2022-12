Agente 9135

Con fecha 16 de diciembre de 2022, sobre las 19.45 aparqué mi vehículo en la calle Santa Teresa sobre la acera para recoger a mi madre, una persona anciana. No había ningún hueco en la calle. Me cercioré de que quedaba hueco para que pudiesen pasar los peatones y puse los intermitentes y subí a recogerla. No me iba a demorar más allá de unos cinco minutos.

Al salir del portal, vi un agente municipal delante del vehículo, que en cuanto me vio se montó rápido en su coche sin darme lugar a explicarle el motivo por el que estaba estacionada allí. Mi hermana que me acompañaba, fue al encuentro de ellos hacia el cruce de Pablo Morillo con la Amargura, les explicó lo expuesto anteriormente y el agente dijo que me había multado por invadir acera y añadió que no dejaba pasar a la gente (insisto en lo anteriormente expuesto). Era de noche, la calle estaba prácticamente desierta, no había tráfico apenas. En el limpiaparabrisas me había dejado una nota impresa donde figuraba la dirección, y una multa de 200 euros (por pronto pago 100 euros), la fecha 16/12/2022 y la hora 19:49, así como en observaciones “estacionar sobre la acera” y “agente testigo 9135”. Dos días después, camino del trabajo, sobre las 8:50 me he encontrado toda la calle Santa Teresa con coches (en plural) aparcados en la acera, igualmente también estaba toda la calle Cervantes. La calle Pablo Morillo estaba totalmente atascada (por el tráfico de estas horas…). Unos metros más adelante en la desembocadura de Pablo Morillo con la Avenida Alfonso IX estaba detenido un coche de la policía municipal (como todos los días) cortando el tráfico para facilitar la entrada al colegio Arias Gonzalo. Al parecer los coches aparcados en toda las aceras de las calles mencionadas no impedían el paso de peatones en la acera ni invadían la acera, tampoco colapsaban el tráfico a las 8.50. Por el contrario mi coche a las 19.45 de la tarde del viernes, calle desierta, casi sin tráfico, sí que lo hacía. Este escrito surge, más allá de la multa de 200 euros, por la actitud displicente del esquivo agente que montó rápidamente en su vehículo sin escuchar las explicaciones que se le dieron. Gracias a Dios, no creo que sea una actitud que afecte a todo el cuerpo de la policía municipal; pero creo que vendría bien que dentro de la formación del cuerpo se fomentasen las habilidades sociales con el objetivo de tener un talante más empático y dialogante y no anclarse en rigideces según con quién y dónde. Deben darse cuenta de que los ciudadanos somos personas, y no números. Purificación Pérez