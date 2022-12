Doce campanadas zamoranas del año

Como Internet no ha llegado y el teléfono nos falla / y hay que subirse a la torre a felicitar las Pascuas / a las gentes de Zamora -no a quien nos hace la pascua- / desde el alto el campanario tocaremos las campanas. / Porque siempre nace un niño en las tierras despobladas, / y también por los recuerdos de jóvenes que emigraran / y vuelven a casa vuelven del pueblo que les aguarda / con los brazos siempre abiertos a las puertas de su casa. / Aunque en el pueblo no tengan ni tienda, ni bar, ni nada. / Y para que venga el médico hay que hacer una llamada; / para sacar unas perras recorrerse la comarca, / y para hacer los papeles hay que saber informática.

Gracias a los campaneros y a los sones de campanas / de Humanidad Patrimonio que en este año los nombraran / e inmaterial porque suenan sin darse más importancia: / con la sencillez del pueblo que los convierte en palabras. / Como un sencillo homenaje al lenguaje de campanas / patrimonio de esta tierra que nunca los olvidara, / algún hecho relevante de este año que se acaba / intentaremos contarles, con los sones de campanas.

Un toque que se merecen quienes dan la campanada.

A arrebato en el verano los campanarios tocaban / al aire que lleno de humo hasta en el cielo clamaba: ¡Se nos quema la Culebra, las tierras de Aliste y Alba! / Se acerca a Tábara el fuego ¡hasta los Valles llegaba! / El fuego llega a los pueblos sin que nadie lo parara / pues como explicó la Junta: “Este incendio se adelanta, / Porque aún el operativo de extinción no funcionaba. Que aún no era tiempo de incendios –decía la burocracia. / Y mientras: Fuerzas del orden los pueblos desalojaban. / Los vecinos que llorando abandonaban sus casas. / Forestales mal pagados con mucho riesgo intentaban / detener esos incendios malvados que se adelantan / antes de que a los trabajadores la Junta los contratara. / Vecinos y forestales luchando contra las llamas / consiguieron detenerlas. Con su vida algunos pagan.

No era tiempo para incendios, el consejero explicaba. / Quiñones en el verano la campanada nos daba.

En la plaza de Viriato tocan campanas a misa. / “A mis asuntos”, cual dicho popular que se reía / de quien iba a sus asuntos y decía que iba a misa. / Cerca del día de Pascuas, Requejo la pascua hacía / al partido a quien le debe su gran carrera política. / Más de tres de presidente de Diputación cumplía / tras convenir con PP lo que más le convenía, / y anunció lo que en Palacio ya todo el mundo sabía: / “Abandono Ciudadanos” porque no le convenía… / ¿A quién? Pues la duda ofende: a su querida provincia. / Que su partido maltrata –explica sin ironía- / a Zamora desde hace años, en los que no dimitía. / No como este gran partido con el que él convenía / ostentar la presidencia y luchar por la provincia. / Como ha luchado el PP mientras Zamora se hundía.

Gran campanada no es lo que Requejo decía / pues era un secreto a voces que en el erial se sabía. / Veremos si hay campanada con el partido que elija.

Los toques que a la tormenta más cercanos han llegado / son los de parlamentarios que han provocado un nublado / votando los presupuestos, porque se han equivocado / PP y Vox en la región, y al final han apoyado / las enmiendas socialistas que antes habían rechazado.

En las Cortes regionales la campanada la ha dado / el partido de Mañueco y sus socios de Gallardo / (que para dar campanadas el de Vox anda sobrado).

También toque de tormenta se ha tocado en el Senado, / y antes en el Parlamento de señores diputados / tronando por los delitos que el gobierno ha reformado / y otros cambios que los jueces de momento ya han parado. / Cuestiones que al pueblo llano no muy bien se han explicado: / ¿Suben o bajan los sueldos? ¿Los precios ya se han bajado? / ¿Sigue sin haber trabajo? ¿Hay más o menos parados? / La tormenta no va de eso: al pueblo han abandonado.

A arrebato en el verano los campanarios tocaban al aire que lleno de humo hasta en el cielo clamaba: ¡Se nos quema la Culebra, las tierras de Aliste y Alba!

El Parlamento de España la campanada ya ha dado.

El más común de los toques, toque ordinario se llama, / es como el que ha dado el rey en el discurso del año. / Pues ha hablado de las guerras que dice que han provocado / la subida de los precios, de los problemas, del paro.

No se acordó del incendio más grande: el que ha quemado / en una sola provincia más tierra que en “tol” reinado. / Esa era la campanada que estábamos esperando. / Y el obispo de Zamora, que está en misa y repicando / supo tocar en Losacio con el niño Dios al lado.

Volviendo a la tierra chica, campanas han repicado / porque en la diputación un trenecito han montado. / No es el Ruta de la Plata, como algunos se pensaron / cuando a la inauguración llegaron los diputados. / No nos llevará a los pueblos, pero al lado de Viriato / por unos días veremos lo que aquí reivindicamos.

La campanada es graciosa, y además el tren muy guapo.

Han tocado las campanas a concejo en Benavente / al ver que la millonada del Puerto del Noroeste / no acababa de llegar, y antes de que se perdiesen / en promesas incumplidas de proyectos que no vienen.

Pues parece que este toque ha culminado con suerte: / se reafirman compromisos y se firman los papeles.

También tocan a concejo para que el consultorio abra / en los pueblos de Zamora, para una dignidad sana. / Y a concejo de los pueblos tocan en nuestras comarcas / porque pongan los servicios que hace años ya se cerraran.

Aunque en Toro se repica más que en cualquier otro sitio / porque en los genes se graba la alegría del buen vino, / y rebosa de festejos, de cultura y de turismo, / a finales de este año se ha contaminado el agua / como pasa en la provincia más medio ambiental de España.

Toque a vísperas que anuncia que hay que cuidar el agua / porque sin el medio ambiente hasta la fiesta se acaba.

En el campo que a arrebato llama desde el campanario / de los tractores que rugen por unos precios más altos, / que paguen lo que se siembra y lo que come el ganado. / Lo que come la ciudad, porque el campo no ha cerrado. / Y a repique, pues Zamora muchos premios ha ganado / por aquello que produce el campo no abandonado.

Y repican porque el pueblo y la cultura ancestral / defiende el propio valor si es bueno y tradicional. / Por eso las mascaradas que sirven para espantar / todos los males del pueblo y también de la ciudad / van a ser reconocidas, y muy pronto a más tardar, / como lo son las campanas: de toda la Humanidad, / Patrimonio, y de Zamora, de una manera especial.

Doblan campanas a muerte porque la despoblación / vuelve a ser el toque triste de toda la población. / La provincia se nos muere -dicen en Diputación- / y los diputados salen con pancarta en procesión, / echando todas las culpas hasta al padre prior, / sin ver la viga en el ojo, y sin una subvención / a quienes viven del campo que el incendio calcinó.

A arrebato todo el año el campanario tocó / por los dos mil zamoranos que la provincia perdió. / Zamora no es una isla y solidaridad tenemos. / Y si doblan las campanas lo hacen por el mundo entero. / Y si repican lo hacen con la ternura del pueblo.

Y ya se acaba este escrito pidiendo a los campaneros / que perdonen estos ripios, que aunque malos son sinceros. / Con palabras de Jonh Donne, de filosofía en verso:

“Ninguna persona es una isla; la muerte de cualquiera me afecta porque me encuentro unido a toda la humanidad; por eso no preguntes por quién doblan las campanas: doblan por ti”.