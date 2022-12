El circo de Argentina

Argentina, el pueblo argentino ya ha olvidado sus problemas económicos y su debacle política, ya son campeones del mundo futbolístico, ya tienen un nuevo ídolo al que adorar como el becerro de oro de la Biblia, en la persona de Leo Messi. No discuto su valía como profesional del fútbol, pero como persona deja un tanto que desear, esa burla a los equipos derrotados, ese “que miras bobo” a un jugador contrario no dice mucho de él o quizás sí, quizás heredado el desaparecido Maradona. Los argentinos ya tienen su circo montado como tantos otros países para regocijo de los políticos gobernantes que mientras dura la función no son censurados o criticados, ni controlados.

Angel Santamaría Castro