¿Por qué no hay un FIZA para esta provincia?

El gran problema de la España vaciada es que la atención por parte de los diferentes gobiernos habidos (PSOE-PP) a las provincias con el ranking más deficitario de España (Soria, Huesca, Cuenca, Zamora, Teruel -mucho menos-) ha sido o nulo o muy desigual, hecho que sin ninguna duda ahonda mucho más en el abismo a que se van a ver abocadas estas provincias, respecto al resto de España.

Los habitantes de Teruel han sido los primeros en darse cuenta que su poder, como ciudadanos, para salir de este agujero infernal, no es otro que fortalecerse a sí mismos mediante la creación de un grupo político que “verdaderamente” reclamara la atención del gobierno para cubrir sus demandas y así “Teruel existe” vio como su éxito electoral se tradujo, primero en ser crucial para el nombramiento del Presidente de Gobierno (su voto fue decisivo para ello) y consiguiendo con ello un paraguas económico vital para su desarrollo provincial que es el FITE -Fondo de Inversiones de Teruel- donde cada año se ingresan 60 millones de euros en inversiones públicas, de hecho según la consejera de Presidencia aragonesa, Mayte Pérez, aseguró que con el FITE “Teruel se ha convertido en una tierra de oportunidades y una provincia más competitiva, sostenible y con más calidad de vida”.

No volvamos a caer en el victimismo, esperando que otros (los de siempre) hagan por nosotros lo que nosotros mismos podemos hacer

Con todo ello bien se puede argumentar que nos estamos privando, nosotros mismos, de avanzar por la senda de la recuperación de la España vaciada, al no secundar con el ejemplo esta nueva alternativa que se nos brinda, por tanto no volvamos a caer en el victimismo, esperando que otros (los de siempre) hagan por nosotros lo que nosotros mismos podemos hacer y si no una prueba más para poder despertar: En el caso de Teruel, según el ingreso del FITE desde 2017, el aeropuerto de Teruel ha recibido 76 millones, el Parque Paleontológico y de dinosaurios Dinópolis, más de 17 millones, o el observatorio Astrofísico de Javalambre, más de ocho millones, con todo ello Teruel ha conseguido ser la provincia que tiene un PIB (producto interior bruto) superior a la media nacional y un desempleo muy inferior y de aquí ha de surgir la pregunta ¿Cómo puede haber un sistema de financiación distinto o planes especiales millonarios para una provincia de la España vaciada y no para otra, cuando todas ellas tienen las mismas carencias?.

Sin duda alguna Zamora necesita “con Urgencia” un FIZA -Fondo de inversiones para Zamora- igual o superior (por el retraso acumulado) que revierta el abandono acrecentado secularmente de esta provincia y ello sin duda alguna ha de generarse en las próximas elecciones generales, municipales y autonómicas, a partir de entonces, o renacemos como la nueva Teruel, o morimos como la vieja Zamora, no hay más disyuntiva.

Adelaida Palomino Asensio