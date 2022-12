Ya llegó la Nochebuena

¡Cómo pasa el tiempo, Dios mío! Hace cuatro días, como quien dice, aguardábamos impacientes la llegada del puente de la Constitución para montar la Navidad en casa, como hacemos tantos y, resulta que ya es Nochebuena. Noche de supuesta Paz y concordia no sólo familiar. Porque siempre hay quienes hacen de la vida propia y de la de los demás una guerra permanente. Hay que pedir un respiro a la bondad.

Es noche de tregua en las trincheras del odio. A pesar de los pesares es noche de amor en los corazones de los hombres y mujeres buenos. Estoy convencida de que los limpios de corazón son más que los otros, los de la bronca permanente, los de la mueca de desagrado permanente que distorsiona el rostro y lo afea. Gente carcomida por la envida o por el odio, incapaz de sentir y de transmitir todo lo que de bueno y bello cabe en un corazón limpio.

Ya es Nochebuena. La noche más buena del año. La del alumbramiento de María. La de la venida al mundo de un tierno infante con una misión extraordinaria, la de salvar al mundo. Sólo que el mundo se empeña en no ser salvado. El mundo es como es. Con sus relojes siempre a vueltas, sus prisas, sus problemas y sus dilemas. Ya no hay pacifistas como aquellos que, como Gandhi, sabían que no hay caminos para la paz porque la Paz es el único camino que transitaba aquel santón y con él tantos de sus seguidores.

Todo eso se ha perdido y mucho me temo que se necesitaría concatenar muchas noches buenas para, por lo menos, intentar el cambio que las circunstancias nos exigen porque esto se desmorona. La familia que es el núcleo de la sociedad vive amenazada, asediada por los que quieren deshacer lo que está bien hecho. Tengo una feliz memoria de la Navidad y por nada del mundo quiero que la pátina del tiempo la borre. La Navidad de mis padres y con mis padres, en el calor de Guinea Ecuatorial o en el frío de la Zamora más fría de otro tiempo.

Ya es Nochebuena y todos mis recuerdos se agolpan en la mente y en el corazón como un estribillo. Y Belén se convierte en la palabra mágica. Un lugar geográficamente distante pero muy cerca del corazón. Porque Belén es la patria de todas las infancias y nadie puede arrebatarme la mía, como tampoco pueden arrebatarle la suya. Una Navidad con otro sentido y otros sonidos tan diferentes a los de ahora, gobernados por la tecnología.

Que el Niño que llega para redimirnos nos bendiga. Mis mejores deseos para todos los lectores del periódico