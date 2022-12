Una propuesta para Zamora

Hace unos días, acompañando a varios representantes empresariales de nuestra provincia, sectoriales y territoriales, tuve ocasión de participar en una reunión en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la que pudimos transmitir de primera mano a los responsables ministeriales una radiografía social y económica de la Zamora de hoy y de cómo hemos llegado hasta aquí tras la evolución seguida a lo largo de los últimos lustros. Nada que no fueran los datos oficiales, crudos y duros, del propio Gobierno de España. Nada que no incidiera en lo sustantivo, en la esencial necesidad de que desde todos los ámbitos administrativos se tomen medidas para hacer que la proyección futura que hoy parece inevitable quede a unos años vista solo en un mal augurio no cumplido. Para Zamora en su conjunto y especialmente para nuestras áreas rurales despobladas, envejecidas y a la cola de España en actividad económica.

No fuimos a llorar estérilmente ni a lamentarnos resignados por un presente dramático y un futuro aterrador. Tampoco a exigir levantando la voz, a acusando a nadie o amenazando con movilizaciones, eslóganes o fotos que sin apenas demora se pierden en el viento como el humo de los fuegos de artificio. Fuimos con humildad a intentar poner voz, una voz, a esa Zamora a la que hace tanto tiempo que no se la ponen sus representantes políticos e institucionales a juzgar por los resultados. Fuimos con la convicción que da comprobar que Zamora está a la cabeza negativa de las estadísticas sociales y económicas y a la cola de las expectativas a corto, medio y largo plazo. A defender lo nuestro y a ponernos a disposición para colaborar en todo aquello que pueda redundar en beneficio de los zamoranos de hoy y de mañana. Sin pretensiones y con trabajo Fuimos con la seriedad que caracteriza a los hombres y mujeres de nuestros pueblos y ciudades -capaces de salir adelante durante siglos por inhóspito que fuera el terreno y ausente siempre la abundancia- a llevar las conclusiones de varios meses de trabajo, más intenso en las últimas semanas, que no solo sirvieron para recopilar los datos con los que sustentar y defender la argumentación de una provincia que no puede seguir haciendo las cosas de la misma manera que hasta ahora, sino para sintetizar propuestas concretas, factibles y con efectos directos e inmediatos en el día a día de nuestros hosteleros, transportistas, pequeños comerciantes o autónomos de todos los sectores en una economía tan de subsistencia como es la mayoritariamente existente en Zamora. Fuimos con la seguridad que da conocer esas cualidades que hacen a los zamoranos capaces de prosperar y triunfar fuera de nuestras fronteras provinciales y a la vez despojados de esas ataduras que tanto nos retienen cuando se trata de avanzar como sociedad que aspira a ganar el presente y conquistar el futuro. Fuimos como iremos a otros despachos y a otras administraciones. A defender lo nuestro y a ponernos a disposición para colaborar en todo aquello que pueda redundar en beneficio de los zamoranos de hoy y de mañana. Sin pretensiones y con trabajo. Que la Navidad sea solo el preámbulo para un 2023 en el que Zamora y los zamoranos de cada rincón de la provincia prosperen y miren al futuro con la sonrisa que no siempre el presente les ha dado hasta ahora. Feliz Navidad, zamoranos. www.elespejodetinta.com