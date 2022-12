¿Pero qué nos está pasando?

Me lo preguntó hace unos días el amigo Sebastián, que no veía desde el mes de diciembre de 1989: “Oye, Josema, ¿pero tú entiendes algo de lo que nos está pasando?”. Como nunca hay que dar por supuestas las cosas, le pregunté que a qué se refería, no fuera que él también hablara del ambiente político, los recursos, las sentencias, los vetos, las denuncias de indefensión, las enmiendas, los incumplimientos de la Constitución, la degradación institucional, los culpables, los alborotadores, etcétera. Pero no: él se refería al paso del tiempo y a sus efectos sobre nuestras vidas cotidianas. Y claro, al escucharlo de nuevo, quedé descolocado con su respuesta, porque uno no está acostumbrado a encontrarse con un amiguete de la infancia y la adolescencia hablando en ese tono y de unas cuestiones tan aparentemente sin importancia. Pero hete aquí que un mortal como él, uno entre los 8.000 millones de habitantes del planeta Tierra, anda preocupado por el paso del tiempo, por lo que hemos sido, lo que somos y lo que aún queremos ser.

Y se lo dije: “Mira, Sebastián, estoy sorprendido contigo. Cuando éramos unos chavales, hace ya muchos años, recuerdo que siempre andabas a lo tuyo. Y ahora sigues igual. ¿Y sabes lo que pienso? Que eras y sigues siendo un tipo cojonudo. Porque siempre has demostrado que tenías y sigues teniendo una sensibilidad muy especial para estar atento a las cosas realmente importantes de la vida”. Y Sebastián, al escuchar tantas alabanzas, se defendía: “Oye, Josema, no te pases, que solo estamos hablando del paso del tiempo”. Pero yo insistí, pues, a estas alturas de la vida, lo único que me interesa es estar al lado y aprender de quienes realmente trabajan todos los días por hacer un mundo más habitable, justo, inclusivo, solidario, etc. Y Sebastián siempre lo ha sido, aunque él no quiera reconocerlo. Ya lo era cuando, en el colegio que marcó nuestras vidas para siempre, te prestaba las botas de fútbol, te regalaba unas gominolas los domingos por la tarde o te ayudaba en las tareas (“cargos”) que los curas te hubieran encomendado.

“¿Y qué es lo que nos está pasando?”, insistí. La respuesta no llegó hasta pasados algunos minutos, demostrándome una vez más que Sebastián seguía practicando el sano ejercicio de pensar muy bien las palabras. “Lo que sucede es que no nos escuchamos. Ni a nosotros mismos ni a los demás”. Y prosiguió: “Bueno, en realidad, esa ha sido una constante en la historia de la humanidad. Las guerras, las invasiones, las inquisiciones, las cazas de brujas, etc., son algunos ejemplos de esa incapacidad. ¿Y por qué y para qué es fundamental escucharnos?”. Se calló, hizo otra pausa prolongada de las suyas, cogió aire y me espetó: “Porque es la mejor herramienta y el mejor recurso para que uno mismo se encuentre también lo más a gusto posible. Y eso, se supone, es algo que debería interesar a todas las personas”. Le dije que se lo compraba y que, como estamos en Navidad, que lo difundiera a los cuatro vientos. Me miró a los ojos, sonrió y soltó: “No lo hago porque seguro que tú lo harás por mí”. Y no se equivocó, claro. Porque aquí está.