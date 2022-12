Planteamiento necesario

Las enfermedades invernales obligan a replantear el uso de mascarillas. Estos días, por Zamora, se ven más mascarillas que nunca. Hacen bien sus portadores. Con la llegada de la época invernal, tanto España como otros países, se están enfrentando a tres problemas de salud importantes, voy por orden: una alta incidencia de covid, la gripe y otros virus respiratorios como el sincitial, causante de la bronquiloitis infantil.

El uso de la mascarilla evitó en años anteriores la aparición de estos problemas que se han convertido de nuevo en una preocupación sanitaria y social. En interiores, sobre todo si están mal ventilados, deberíamos extremar toda precaución, por nosotros mismos y por los demás. El Gobierno francés que parece aplicarse el dio aquel de “más vale prevenir que curar” ha urgido a sus ciudadanos a vacunarse y recuperar el uso de la mascarilla para frenar el fuerte aumento de casos de covid, gripe y bronquiolitis. El ministro de Sanidad francés reconoce que afrontamos “una epidemia triple”. ¡Lo que nos faltaba! Sólo el pasado mes, en Francia se experimentó un fuerte aumento de infecciones covid con más de 100.000 positivos, mientras que las visitas a urgencia hospitalarias por casos agudos de gripe se han doblado.

El ministro de sanidad alemán es partidario de mantener las mascarillas en los transportes públicos porque no está convencido de su retirada. Aunque en las últimas semanas los contagios covid han remitido en Alemania, los hospitales están saturados, en parte por la alta prevalencia de enfermedades respiratorias en niños. Francia y Alemania no son los únicos países que muestran su cautela y optan por la vuelta a las mascarillas. En Nueva York, el Departamento de Salud ha recomendado volver a usar cubrebocas en lugares públicos, tanto internos como al aire libre, ante los «picos simultáneos inusualmente altos» de covid y otras enfermedades de la temporada invernal.

Cabe preguntarse si aquí, en España, Sanidad está haciendo las cosas adecuadamente. Los ciudadanos no tanto. ¿Nos están mintiendo? Tampoco se habla mucho de esto en los medios de comunicación. Estamos en días de reuniones y no se ve al personal muy concienciado y mucho menos proclive al uso de la mascarilla. Puede que no nos quede otra si los contagios siguen aumentando. Toda precaución es poca, dicho lo dicho sin ánimo de meterle el miedo en el cuerpo. Sí es conveniente someterse a test virales, lavarse las manos y quedarse en casa si se está enfermo como hace la gente responsable.

Cuando el río suena es que agua lleva. Nuestros vecinos han empezado ya a pelar sus barbas. Por aquí no parece que haya intención alguna de poner las nuestras a remojar.