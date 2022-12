Una necesidad para España

Llevamos meses viviendo el proceso de refundación de Ciudadanos, que no es solo la refundación de un partido político, sino la de un espacio político y por eso desde hace tiempo se plantea una pregunta recurrente, ¿tiene futuro el espacio político de Ciudadanos? Sinceramente creo que esa no es la pregunta importante y lo que realmente deberíamos preguntarnos es ¿tiene futuro España sin un espacio político como el de Ciudadanos? Trataré de contestar a esta segunda pregunta aunque, en mi opinión, la respuesta es clara, no.

Desde hace tiempo se ha instalado en España una forma de hacer política basada en la polarización de bloques y la intransigencia ideológica que imposibilita el acuerdo entre los grandes partidos centrales que son los únicos que pueden llevar a cabo políticas nacionales y reformas estructurales con la vista puesta en el futuro, superando la mirada corta del político torpe o del que solo mira su continuidad en el cargo. Esta política tiene su máxima expresión en el actual gobierno, con un Podemos que siempre apostó por esta política, un PSOE contagiado de ella hasta hacerse irreconocible para muchos y un bloque nacionalista que ve en esta situación la posibilidad de sacar adelante todas sus demandas. Frente a esta incapacidad para los pactos centrales, vemos cómo, de manera constante, se llega a acuerdos políticos periféricos con las minorías nacionalistas, en muchas ocasiones bordeando la Constitución, en mesas extraparlamentarias, con visiones identitarias y siempre ahondando en el debilitamiento del Estado. Como es fácil de entender, esta política no es compatible con la permanencia del Estado ni con el concepto de la democracia liberal. Desde hace tiempo se ha instalado en España una forma de hacer política basada en la polarización de bloques y la intransigencia ideológica que imposibilita el acuerdo entre los grandes partidos centrales La erosión institucional que se está viviendo en España no tiene precedentes y afecta de forma generalizada al sistema político nacido de la Constitución del 78. La erosión sistemática de las instituciones hace que se pase de una crisis política a una crisis de régimen en la que lo que realmente se cuestiona es el sistema constitucional. No hay nada malo en cuestionar el modelo constitucional, pero debe hacerse de acuerdo con los procedimientos legales y siendo claro en lo que se quiere cambiar para que los ciudadanos seamos conscientes de las consecuencias de las propuestas que se nos plantean. Cuando se indulta o se reforma la ley “ad personam” para mantener en la ecuación a tus socios políticos, cuando se deja inerme al estado, como es el caso de la reforma de la sedición o la malversación, cuando se señala a los jueces como culpables de las deficiencias técnicas de las leyes, de faltos de formación o de machistas, cuando se usa el CIS para crear ficciones electorales, cuando se pasa del gobierno a la Fiscalía sin solución de continuidad, cuando el premio político es colocar en el Tribunal Constitucional a los tuyos, cuando se colonizan las empresas públicas… cuando todo esto pasa, la crisis de régimen está servida. En estas circunstancias, la confianza de los ciudadanos en las instituciones se rompe y ya no es posible la salida a la crisis por los cauces institucionales, abriéndose la puerta a las salidas autoritarias e iliberales. Hoy este es un riego real. Si todas lo descrito es escandaloso, el intento de controlar el Tribunal Constitucional, con nombramiento por parte del gobierno de sus magistrados sin esperar a los nombrados por el CGPJ, con una rebaja de las mayorías de salvaguardia para su nombramiento y con una merma del control de idoneidad, supera con creces el calificativo de escandaloso. Supone el intento de tener un Tribunal Constitucional que avale cualquier salida a la crisis institucional. Junto con esta degradación institucional o por como consecuencia de ella, España lleva años postergando reformas estructurales absolutamente necesarias que no son posibles por la polarización y la intransigencia ideológica instalada en nuestra política y apuntalada por la necesidad del pacto periférico y debilitador con las minorías nacionalistas. Esta impotencia reformista viene de lejos y de ambos lados del bipartidismo. No se puede postergar más una profunda reforma del sistema de financiación autonómica, de la Justicia, del sistema de pensiones que selle una cada vez mayor injusticia intergeneracional y le dote de sostenibilidad económica, una reforma del mercado de trabajo y, sobre todo, una profunda reforma de la educación. Frente a estas reformas urgentes, que necesitas amplios acuerdos centrales, se opta por una producción legislativa, que, siendo muy necesaria en algunos casos, ahonda en la polarización, la intransigencia ideológica y en lo identitario. No es posible continuar con una política que no aborda los problemas reales de los ciudadanos y se centra en la política de la imagen, del gesto bonito pero inútil, del miedo a llamar a las cosas por su nombre y que trata a los ciudadanos como idiotas No es posible continuar con una política que no aborda los problemas reales de los ciudadanos y se centra en la política de la imagen, del gesto bonito pero inútil, del miedo a llamar a las cosas por su nombre y que trata a los ciudadanos como idiotas. Es necesario afrontar los muchos problemas que tiene España desde la verdad y la transparencia. No podemos seguir con una productividad y una renta que cae de forma continuada. Es imposible mantener una mercado laboral que es incapaz de casar oferta y demanda, un sistema productivo que condena a muchos trabajadores a bajos salarios en empleos de escaso valor añadido. Tenemos que dar un giro a las políticas sociales para que, como ocurre en muchos casos, no desincentiven el empleo. Es el momento de abordar la inmigración como una necesidad y un beneficio, regulándola para que los que lleguen accedan de forma más ágil al mercado de trabajo y en plenitud de derechos que garanticen su integración. Hay que revisar las políticas fiscales. Hay que hacer del trabajo autónomo una opción atractiva, con derechos y que genere empleo de calidad. Hay que abordar desde un pacto de estado la situación demográfica y las políticas fiscales diferenciadas de las provincias despobladas. El trabajo que nos queda por hacer es inmenso. Todas estas reformas necesitan de grandes acuerdos centrales y, en la actual situación política, estos solo se darán si existe un partido como Cs que acuerde a ambos lados del espectro político, que apueste por políticas incrementales y que sea garante de que lo acordado con los unos se respete para alcanzar acuerdos con los otros, haciendo que las reformas permanezcan en el tiempo y no se destruya lo construido con el cambio de gobierno como ha venido ocurriendo hasta ahora. El futuro de España pasa por que todo esto cambie, porque la convivencia entre todos esté basada en la libertad, la igualdad y el respeto a la ley, porque los problemas reales de las personas se coloquen en el centro de la política y porque se trate a los ciudadanos desde el respeto y la verdad, por eso creo que el futuro de España necesita un espacio político como el de Ciudadanos. (*) Profesor. Exdiputado de Ciudadanos