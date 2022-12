Movilidad laboral y cambio de puesto de trabajo

Como dicen en mi pueblo la vida es un “frenesí”, una evolución constante; aunque bastantes “elementos de la tropa” no se lo crean porque, muy acertadamente, no piensan, no reflexionan, etc., al provocar “calentamiento de coco”, que perjudica muy severamente la salud.

Y como la experiencia propia y ajena nos demuestran, la sociedad, la ciencia, la economía, el Derecho, la empresa, etc., normalmente, y gracias a sus mentes más preclaras, más inteligentes, más laboriosas, más responsables, más prudentes, etc., con su sentido de la responsabilidad, con su esfuerzo, con su sensibilidad, etc., procuran contribuir a lograr un mundo mejor para todos, inclusive para los “ni, ni”, de toda edad y condición, que pululan más de lo que fuera de desear, especialmente los que sí tienen responsabilidades políticas, directivos públicos, sindicales, etc. Consecuentemente, las organizaciones públicas y privadas, para que sigan ejerciendo con eficacia y eficiencia, las competencias y obligaciones que les atribuyen el ordenamiento jurídico y los estatutos sociales de las sociedades de capital, art. 23, entre otros, del Real Decreto Legislativo 1/2010, etc., tienen que adecuar y adaptar su capital humano; el más importante con el que cuentan al ser único e irrepetible; a los nuevos retos que la ciudadanía, la clientela, etc., les demanda. Por todo ello, el personal de plantilla tiene que estar permanentemente actualizado en sus conocimientos profesionales, científicos, económicos, jurídicos, etc., lo que exige conciencia de ello en los propios empleados y en los cargos y directivos de las Administraciones Públicas y las organizaciones privadas, como las empresas. Si así fuere, habrán de procurar la búsqueda y estudio de las materias “ad hoc” mediante la adquisición, estudio, análisis, aplicación, de bibliografía, visualización de webs, asistencia, participación y comunicaciones en congresos, jornadas, cursos, intercambios de experiencias en foros, blogs, etc. El personal de plantilla tiene que estar permanentemente actualizado en sus conocimientos profesionales, lo que exige conciencia de ello en los propios empleados y en los cargos y directivos Y claro está, sucede, a veces, que el “talento” tiene que trasladarse a un nuevo puesto de trabajo, en algunos casos a otra localidad fuera de la habitual, e inclusive a un país extranjero, si es el más adecuado e idóneo para lograr las metas que la institución de que se trate; mediante una evaluación objetiva de méritos y capacidades, tal como exige, por ejemplo, el sentido común, el rigor, la seriedad, la equidad, la justicia, la Constitución Española de 1978, art. 103.3, el Real Decreto Legislativo 5/2015, art. 1.3.b, texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; la jurisprudencia, la doctrina sobre la gestión de los recursos humanos, etc., demandan; y no por motivos espurios, hasta de “vendettas”, por los irresponsables que abusan del poder que tienen otorgado para cumplir y hacer cumplir las leyes. Y es que el trabajador público y privado tiene que procurarse una formación permanente; pues como decía Don Sebastián a Don Hilarión, sí en nuestro género “grandísimo”, la “Verbena de la Paloma”, “hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad”; y muy especialmente en aprendizaje de idiomas, como el inglés, el francés, el alemán, pues ya decía Carlos I de España y V de Alemania, y Johann Wolfgang von Goethe, que “un hombre vale tanto como idiomas conoce”. A veces, y es lamentable, no se alcanza la plenitud profesional por el desconocimiento de las lenguas de Shakespeare, de Jean-Baptiste Poquelin , “Molière, y de Thomas Mann, sin olvidar el chino mandarín y el árabe, entre otras Que los conocimientos profesionales actualizados, la ponderación y adscripción de los puestos de trabajo ecuánimes, la mentalidad innovadora, versátil, flexible, movible, etc., sea cada día más amplia, más profunda, más interiorizada, para lograr servir a la sociedad más y mejor fomentando su bienestar, responsabilidad de todos. Marcelino de Zamora.